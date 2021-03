Angetrunkener Herner knallt ungebremst gegen Ampelmast

Bei der Aufnahme eines Unfalls am Dienstagabend an der Pöppinghauser Straße stellten die Beamten fest, dass der Fahrer angetrunken war.

Herne. Ein Herner ist am Dienstagabend ungebremst gegen einen Ampelmast geknallt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er angetrunken war.

Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall, bei dem mutmaßlich Alkohol eine Rolle gespielt hat. Das ist der bisherige Kenntnisstand der Polizei:

Demnach fuhr ein 43-jähriger Herne am Dienstag, 16. März, gegen 21.20 Uhr mit seinem Auto auf der Pöppinghauser Straße in Richtung Herner Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 42 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Auto ungebremst gegen einen Ampelmast. Der Herner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr in Nebenstraßen abgeleitet werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.