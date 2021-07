Blaulicht Angestellte (35) verhindert Raub auf Tankstelle am Westring

Herne. Mit einem Küchenbeil hat ein Mann die Angestellte einer Tankstelle in Herne bedroht. Als diese sich nicht einschüchtern ließ, flüchtete er.

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag, 22. Juli, versucht in Herne-Mitte eine Tankstelle auszurauben. Der Versuch scheiterte am Widerstand der Angestellten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Angestellte weigerte sich lautstark

Nach bisherigem Stand betrat der Mann gegen 16.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle am Westring 102. Er bedrohte die Ladenangestellte mit einem Küchenbeil und verlangte Bargeld aus der Kasse. Als sich die 35-jährige Frau aus Herne mehrmals - und lautstark - weigerte, der Aufforderung nachzukommen, ergriff der Räuber ohne Beute die Flucht.

Der männliche Tatverdächtige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er hat schwarze Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt. Im Gesicht hatte er einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Zur Tatzeit trug er eine Netto-Einkaufstüte mit sich.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um sachdienliche Hinweise.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel