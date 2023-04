Angebranntes Essen und Fehlalarm: Feuerwehr oft im Einsatz

Die Feuerwehr musste am Dienstag zu mehreren Einsätzen in Herne ausrücken.

Herne. Die Herner Feuerwehr musste am Dienstag häufig ausrücken. Unter anderem wegen angebranntem Essen und Fehlalarm. Verletzt wurde niemand.

Die Herner Feuerwehr musste am Dienstag, 4. April, zu mehreren Einsätzen ausrücken:

Um 16.19 Uhr wurde die Leitstelle über einen ausgelösten Heimrauchmelder auf der Jahnstraße in Herne-Süd informiert. Die Einsatzkräfte überprüften die Wohnung. Ausgelöst hatte der Rauchmelder offensichtlich aufgrund eines technischen Defektes, so die Feuerwehr. Um 21.04 Uhr und um 0.22 Uhr lösten in einer Seniorenresidenz und in einem Gewerbeobjekt die Brandmeldeanlagen aus. Bei beiden Einsätzen handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm.

Um 2.17 Uhr wurden Nachbarn auf einen ausgelösten Heimrauchmelder aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr Herne. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht mehr eingreifen, da der Anwohner das angebrannte Essen bereits selbst gelöscht und die Wohnung gelüftet hatte, teilt die Feuerwehr mit.

