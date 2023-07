Angebranntes Essen sorgt in Herne für Feuerwehr-Einsatz

Herne. Angebranntes Essen hat in Herne zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Bewohnerin war zu dem Zeitpunkt noch in der Wohnung.

Am Samstagvormittag, 22. Juli, hat eine Anruferin gegen 9 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses an der Martinistraße in Wanne-Süd gemeldet. Das teilt die Feuerwehr mit. Zudem berichtete die Anruferin, dass sie die Bewohnerin in der Wohnung zwar sehen, aber ihr nicht helfen könne.

Die ebenfalls informierte Polizei traf aufgrund der Nähe der Polizeiwache Wanne-Eickel zur Einsatzstelle als erstes vor Ort ein. Vor dem Gebäude befand sich laut Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt bereits eine Menschentraube. Als Grund für die Rauchentwicklung stellte sich schnell angebranntes Essen auf einem Herd heraus. Auch die Rauchentwicklung hatte schon nachgelassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich somit auf Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen beschränken.

Der Rettungsdienst sichtete die Bewohnerin der Wohnung sowie zwei Passanten, die mit Rauch in Kontakt gekommen waren. Alle drei Personen verblieben – teilweise auf eigenen Wunsch – jedoch vor Ort, so die Feuerwehr. Nach etwa einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet. 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr waren tätig, die zusätzlich alarmierten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mussten aufgrund der frühzeitigen Entwarnung nicht mehr ausrücken, so die Feuerwehr.

