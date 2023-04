Analyse: Das Pleiterisiko in Herne bleibt auf hohem Niveau

Herne. In Herne ist das Pleiterisiko für Betriebe sehr hoch. Warum das laut einer Analyse so ist und welche Stadt noch schlechter abschneidet.

Herne gehört nach wie vor zu den Städten im Ruhrgebiet, in denen das Pleiterisiko für Betriebe sehr hoch ist. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Analyse-Unternehmens Creditreform hervor.

Laut dem Creditreform-Index liegt Herne mit einem Wert von 2,09 an zweiter Stelle hinter Gelsenkirchen (2,19) als traurigem Spitzenreiter der analysierten Ruhrgebietsstädte. Schlechter als im gesamten Ruhrgebiet sind die Werte im Kreis Recklinghausen, in Bottrop, Bochum, Oberhausen und Duisburg. Essen liegt mit 1,66 genau im Durchschnitt. Besser als der ruhrgebietsweite Durchschnitt stellen sich Dortmund, der Kreis Unna, Mülheim an der Ruhr und der Ennepe-Ruhr-Kreis dar.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Herner mit Machete angegriffen: „Schlimmer als Sterben“

Autoposer bei Decathlon Herne: Lässt sich Parkplatz sperren?

„Eickeler Altstadtfest“: Drei Tage Party mit Musik

Allerdings: Mit einer Differenz von 0,08 Prozentpunkten verzeichnet Herne nur eine minimale Steigerung. Zum Vergleich: In Bottrop liegt die Steigerung bei 0,59. Bei der Prognose für das nächste Jahr geht Creditreform erneut von einem Sinken den Pleiterisikos in Herne aus.

Zinswende könnte das Aus für „Zombie-Unternehmen“ bedeuten

Diese Vorhersage steht im Gegensatz zu der allgemeinen Vorhersage. So schreiben die Autoren der Analyse: In Anbetracht all der Unsicherheiten - Ukraine-Krieg, Inflation, gestörte Lieferketten - sei es kaum verwunderlich, dass das Pleiterisiko in diesem Jahr auf regionaler und auf überregionaler Ebene gestiegen sei. Nach dem paradoxen Rückgang der Fälle durch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen aufgrund der Coronakrise scheine nun die Talsohle erreicht. „Auch im nächsten Jahr erwarten wir einen Anstieg des Pleiterisikos im Ruhrgebiet, NRW und Deutschland, auch deshalb, weil sich die Zinswende als zusätzlicher Gamechanger erweisen könnte und so den ganzen ,Zombie-Unternehmen’, die in den vergangenen Jahren nur noch aufgrund der speziellen Bedingungen existieren konnten, ein Ende bereitet.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel