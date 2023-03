Ampel in Herne ausgefallen – Chaos im Berufsverkehr

Die Ampel an der Kreuzung Westring/Cranger Straße/Funkenbergstraße ist am Dienstagmorgen mitten im Berufsverkehr ausgefallen. Inzwischen funktioniert die Ampel wieder.

In Herne ist am Dienstagmorgen, 7. März, eine Ampel an der Kreuzung Westring/Cranger Straße/Funkenbergstraße direkt am Bahnhof ausgefallen. Und das mitten im Berufsverkehr. Es sei zu chaotischen Situationen gekommen, Bussen hätten sich nur langsam auf die Kreuzung vortasten können, berichtet der Herner Thomas Nückel der WAZ am Dienstagmorgen.

Laut Stadt funktioniere die Ampel inzwischen wieder. Techniker hätten die Ampel sofort repariert, der Ausfall sei nur von kurzer Dauer gewesen. Wie lange genau, konnte die Stadt auf Nachfrage nicht sagen.

