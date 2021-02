Ampel an der Kreuzung vor dem Kulturzentrum in Herne defekt

Die Ampel an der Kreuzung vor dem Kulturzentrum in Herne ist defekt.

Herne. Die Ampel vor dem Kulturzentrum in Herne ist ausgefallen. Eine Baustellenampel wird aufgestellt. Die Kreuzung wird bis dahin eingeschränkt.

Die Ampel an der Kreuzung Holsterhauser Straße und Berliner Platz in Herne-Mitte ist ausgefallen. Seit Montag, 8. Februar, ist das Steuergerät laut Stadt defekt. Die Stadt habe vergeblich versucht, Ersatzteile dafür zu bekommen. Deswegen müsse das Steuergerät nun komplett ausgetauscht werden. Das könne einige Zeit dauern. In der Zwischenzeit werde eine Baustellenampel aufgestellt.

Diese soll spätestens am Donnerstag, 11. Februar, morgens in Betrieb gehen, so die Stadt. Um Unfälle zu vermeiden, müsse die Kreuzung bis dahin eingeschränkt werden. Auf der Holsterhauser Straße dürfen vorübergehend nicht alle Spuren genutzt werden. Allerdings könne man nach wie vor in alle Richtungen abbiegen. Wer aus Richtung des Berliner Platzes kommt, könne vorübergehend nur rechts abbiegen, die Linksabbiegerspuren seien gesperrt, so die Stadt.

