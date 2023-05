Amokalarm in Herne: Polizei durchsuchte Elisabeth-Campus

Amokalarm: Ein Großaufgebot der Polizei umstellte und durchsuchte am Mittwochmittag den Campus der Elisabeth-Gruppe in Herne. (Symbolbild)

Herne. Die Polizei hat den Herner Campus der Elisabeth-Gruppe umstellt, durchsucht und evakuiert. Grund war ein anonymer Hinweis. Was bekannt ist.

Amokalarm am Campus der St. Elisabeth-Gruppe in Herne-Börnig: Nach einem anonymen Hinweis ist die Polizei am Mittwoch kurz vor 13 Uhr mit einem Großaufgebot in der Einrichtung an der Widumer Straße 8 angerückt. Das Gebäude wurde evakuiert, Auszubildende und Mitarbeitende wurden mit Bussen zur Akademie Mont-Cenis gefahren. Nach Durchsuchungen aller Räume konnte am Nachmittag Entwarnung gegeben werden.

Ein per Notruf eingegangener Hinweis auf eine Ankündigung eines Amoklaufs habe den Großeinsatz ausgelöst, berichtet Polizeisprecher Jens Artschwager auf Nachfrage der WAZ. Die Einsatzkräfte hätten das Gebäude umstellt und zunächst in allen Etagen Raum für Raum durchsucht.

Der Herner Campus der St. Elisabeth-Gruppe vereint acht Bildungseinrichtungen unter einem Dach. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Die Auszubildenden und Lehrenden seien zunächst aufgefordert worden, sich in die Klassenräume zu begeben – so wie es vom Land für solche Fälle vorgeschrieben werde, so Artschwager. Nach der ersten Durchsuchung der Räume und der Entwarnung seien Auszubildende vorsorglich mit Bussen zur Akademie Mont-Cenis gebracht worden, wo eine Betreuungsstelle eingerichtet worden sei.

Von der St. Elisabeth-Gruppe war bisher keine Stellungnahme zu erhalten. loc

