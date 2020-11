Amerikaner aus Herne sind erleichtert über Joe Bidens Wahl

Herne. Amerikaner, die in Herne leben, sind erleichtert, dass Joe Biden zum neuen Präsidenten der USA gewählt worden ist. Ein paar Reaktionen.

Die Furcht war groß bei Amerikanern, die in Herne leben, dass Donald Trump als US-Präsident wiedergewählt wird. Umso größer ist nach dem tagelangen Warten die Erleichterung, dass sich am Joe Biden durchgesetzt hat. Ein paar Reaktionen.

Mishe Schemmann, die vor 27 Jahren Amerika verlassen hat und seit 2009 als Kreativdirektorin in Herne arbeitet, hatte vor der Wahl im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion gesagt, dass sie ganz bewusst gegen Trump gewählt habe (per Briefwahl). Dieser Mann müsse weg.

Mishe Schemmann ist erleichtert, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Foto: Archivfoto: Joachim Haenisch / Haenisch / Funke Foto Services

Umso erleichterter sei sie, dass nach Tagen des Bangens und Nägelkauens Joe Biden das Rennen gemacht habe. „Ich habe bestimmt zehnmal am Tag CNN angeschaltet und geschaut, ob es was Neues gibt.“ Auch mit Verwandten und Freunden in den USA (Schemmann stammt aus Kalifornien) habe sie engen Kontakt gehalten.

Leichte Skepsis, ob die Entscheidung tatsächlich endgültig ist

Allerdings: Völlig erleichtert ist sie nicht angesichts der Weigerung Trumps, die Niederlage einzugestehen. Man müsse abwarten, bis der Hammer endgültig gefallen sei. Für Schemmann ist es erschreckend, dass Trump der Respekt fehle, dem Konkurrenten die Hand zu geben und zuzugeben, dass er verloren hat. Das gefährliche an dieser Haltung sei, dass dieses Verhalten womöglich noch Gewalt auslöse. Joe Biden sagt sie vier schwierige Jahre voraus. Sie glaubt nicht, dass die Republikaner sein Angebot für eine Zusammenarbeit annehmen werden, es werde eine Politik der Fundamentalopposition geben.

Mit Blick auf den engen Ausgang der Wahl ist Mishe Schemmann der Meinung, dass das antiquierte Wahlsystem mit dem Wahlmännern eigentlich erneuert werden müsste. Doch sie glaubt nicht, dass dies passieren wird.

Und auch etwas anderes glaubt sie nicht: dass Donald Trump noch einmal zurückkommen wird. Er soll angekündigt haben, in vier Jahren wieder zu kandidieren. Schemmann glaubt, dass sich ganz viele Menschen von Trump distanzieren werden. Außerdem würden sich in den kommenden vier Jahren so viele Dinge entwickeln, dass er keine Chance mehr hätte.

Hoffnung auf mehr Respekt im Umgang miteinander

Alyssa Lawrence (l.) hofft auf mehr Respekt im Umgang miteinander. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auch Alyssa Lawrence, Spielerin beim Basketball-Bundesligisten Herner TC, ist „sehr glücklich“, aber auch „erleichtert“. Die 25-Jährige, die neben dem amerikanischen auch einen französischen Pass hat, da sie in Frankreich zur Welt gekommen ist, hatte ebenfalls Joe Biden ihre Stimme gegeben. Den quälend langen Prozess der Auszählung habe sie nicht ständig verfolgt, sie habe alle sechs bis zehn Stunden nachgeschaut, ob es etwa Neues gebe. Die Wahl von Joe Biden sei mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung, weil sich viele Dinge in den USA ändern müssten. Sie hofft vor allem auf mehr Respekt im Umgang miteinander.

Müntefering: Wahl Kamalas Harris zur Vizepräsidentin tolles Zeichen an Frauen in aller Welt

Michelle Müntefering, Herner Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt, hatte vor der Wahl klar Position bezogen und Joe Biden die Daumen gedrückt. Entsprechend erleichtert ist sie, dass sich der Demokrat nach dem tagelangen Warten durchgesetzt hat.

Mit Bidens Wahl zum Präsidenten gebe es die Hoffnung, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA verbessern wird. „Zusammen erreichen wir mehr als alleine.“ Das ist für Müntefering die entscheidende Botschaft, die von Bidens Sieg ausgeht. Die Herausforderungen, die es auf der ganzen Welt gebe, könnten nur gemeinsam gemeistert werden.

Allerdings ist sich Müntefering bewusst, dass es nach wie vor bei manchen Themen unterschiedlich Auffassungen gebe, doch nun könne man wieder besser miteinander sprechen. Eine Herausforderung für Biden sieht Müntefering darin, die Spaltung des Landes zu überwinden.

Müntefering hatte im Vorfeld der Wahl auf die Tücken des Wahlsystems in den USA hingewiesen. Auch wenn die Auszählung der Stimmen Tage gedauert habe: Es zeige sich, dass die Demokratie in den USA funktioniere. Und Müntefering freut sich, dass mit Kamala Harris erstmals eine Frau als Vizepräsidentin gewählt worden ist. Das sei ein tolles Zeichen an alle Frauen, überall in der Welt.