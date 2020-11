Herne. Trump gegen Biden: In der Nacht zu Mittwoch findet in Amerika die Präsidentschaftswahl statt. Herner fürchten eine Wiederwahl von Donald Trump.

In wenigen Stunden ist es soweit: Dann schließen die Wahllokale in Amerika. Wird der Republikaner Donald Trump erneut gewählt oder schafft der Demokrat Joe Biden den Einzug ins Weiße Haus? Auch in Herne leben einige Amerikaner, die bereits ihre Stimme abgegeben haben. Die WAZ hat sich umgehört.

Alyssa Lawrence spielt seit wenigen Wochen für den HTC. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Für Alyssa Lawrence war die Entscheidung, welchen Kandidaten sie sich als nächsten Präsidenten wünscht, klar: Sie hat bereits für Biden gestimmt. „Weil er damals schon Barack Obama unterstützt hat“, sagt die Amerikanerin, die seit zwei Monaten in Deutschland lebt und zurzeit beim HTC Basketball spielt. Die 25-Jährige spielt seit drei Jahren in Europa und hat neben dem amerikanischen auch einen französischen Pass, da sie in Frankreich zur Welt gekommen ist.

Ihre Familie, die noch in Amerika lebt, habe ebenfalls für Biden gestimmt. Eine Wiederwahl Trumps wäre aus ihrer Sicht für das Land „gefährlich“. Die Wahlnacht werde Lawrence sich nicht anschauen, nur die Resultate am nächsten Morgen. Im Wahlkampf habe sie zwar die TV-Debatten verfolgt, aber davon meistens auch nur die Highlights. „Die Debatten waren leider sehr frustrierend“, sagt sie.

Amerikanerin in Herne: „Dieser Mann muss weg“

Auch Herne hat ein „Weißes Haus“: Das Ärztehaus in Sodingen wird auch als „das Weiße Haus“ bezeichnet. Es steht an der Mont-Cenis-Straße 266. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auch für Mishe Schemmann waren es eher „Debakel statt Debatten“. „Da haben sich einfach zwei alte Männer persönlich angegriffen – Biden war da nicht besser als Trump.“ Dennoch habe sie ihre Stimme für Biden bereits abgegeben. Sie sei zwar kein Biden-Fan, aber dennoch sei er moderater und konstruktiver als Trump, so Schemmann, die vor 27 Jahren Amerika verlassen hat und seit 2009 als Kreativdirektorin in Herne arbeitet. „Ich habe ganz bewusst gegen Trump gewählt – dieser Mann muss weg.“

Auf der ganzen Welt gerate gerade einiges außer Kontrolle, sagt sie. Trump suche ständig einen Schuldigen, statt sich mit vernünftigen Lösungen auseinanderzusetzen. Er vereinfache komplexe Zusammenhänge und stoße so auf die Zustimmung der nicht-gebildeten Schicht in Amerika. „Und es gibt mehr ungebildete Menschen in Amerika, als man denkt.“

Zunächst nur Prognosen Zwischen 20 und 22 Uhr Ostküstenzeit (2 und 4 Uhr MEZ) schließen in entscheidenden Bundesstaaten wie Florida, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin die Wahllokale. Danach gibt es Prognosen. Bei der diesjährigen Wahl rechnet jedoch kaum jemand mit einem zeitnahen klaren Ergebnis. Denn Donald Trump hat für eine Premiere gesorgt: Auf die Frage, ob er ein für ihn ungünstiges Wahlresultat respektieren wird, sagte der Präsident zunächst mehrfach: Abwarten, er müsse sich erst das Zustandekommen der Ergebnisse anschauen. Später legte er nach: Eine Niederlage wäre nur durch Betrug zu erklären.

Viele ihrer Freunde, die in Amerika leben und keine Trump-Unterstützer sind, hätten Angst vor einem Bürgerkrieg, sollte Trump die Wahl nicht gewinnen. „Er hat schließlich nie gesagt, dass er eine Niederlage akzeptieren würde“, sagt sie. Die Wahlnacht werde sie sich in voller Länger anschauen „und dann hoffe ich, dass ich am Ende jubeln und nicht weinen werde.“

Müntefering: „Europa und die USA können zusammen mehr erreichen als allein“

„Ich war als Außenpolitikerin in keinem anderen Land so oft wie in den USA“, berichtet Michelle Müntefering, SPD-Bundestagsabgeordnete und seit 2018 auch Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Bei der Wahl des US-Präsidenten hat sie eine ganz klare Position: „Persönlich drücke ich jetzt Joe Biden fest die Daumen.“ Das Rennen ist nach ihrer Einschätzung aber noch nicht gelaufen. Es könne knapp werden, was auch an den Tücken des amerikanischen Wahlsystems liege, so die Herner Sozialdemokratin.

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, drückt Joe Biden die Daumen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Europa und die USA müssten in Zukunft wieder stärker zusammenfinden, wünscht sich Müntefering. Doch: „Wer immer die Wahl gewinnt: Das passiert nicht automatisch.“ Wo Politik es nicht schaffe, zusammenzuführen, brauche es deswegen umso mehr gesellschaftliche Initiativen und Austausch. Müntefering: „Ich bin überzeugt: Europa und die USA können zusammen mehr erreichen als allein.“

