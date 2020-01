Herne. Der Ambulante Hospizdienst Herne startet einen neuen Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Sterbebegleitung. Was Teilnehmende dort erwartet.

Ambulanter Hospizdienst sucht Verstärkung

„Zeitschenker gesucht!“ Mit diesem Aufruf richtet sich der Ambulante Hospizdienst Herne an alle, die Interesse an ehrenamtlicher Sterbebegleitung haben. Am Donnerstag, 16. Januar, beginnt ein neuer Vorbereitungskurs, der Bürgerinnen und Bürger mit dieser Tätigkeit vertraut macht.

„Der Bedarf an ambulanter Sterbebegleitung ist deutlich gestiegen, immer mehr Menschen möchten zu Hause sterben. Wir benötigen deshalb dringend Verstärkung“, sagt Karin Leutbecher, die mit zwei weiteren Koordinatorinnen derzeit rund 60 ehrenamtliche Sterbebegleiter betreut. „Für den Start unseres Vorbereitungskurs brauchen wir weitere Anmeldungen.“ Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei.

Eigene Erfahrungen werden reflektiert

Der Vorbereitungskurs im Januar richtet sich an Frauen und Männer, die sich vorstellen können, im Zuhause eines Betroffenen, im Heim oder im Krankenhaus in der ehrenamtlichen Sterbebegleitung tätig zu sein. Im Verlauf des Kurses geht es darum, eigene Erfahrungen zu reflektieren und sich auf eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Begleitung schwerkranker, sterbender und dementer Menschen und ihrer Angehörigen vorzubereiten. Die Anmeldung zum Kurs erfolgt nach einem persönlichen Vorgespräch mit einer der Koordinatorinnen.

Unter dem Motto „Weniger Theorie am Anfang, dafür früher in die Praxis“ wurde der Kurs grundlegend überarbeitet. Ab sofort findet der Einstieg in die Praxis bereits nach einem achtwöchigen Grundkurs mit rund 24 Ausbildungsstunden plus Vorbereitungsgespräch statt. Danach werden die neuen Ehrenamtler durch Reflexionstreffen mit erfahrenen Ehrenamtlichen engmaschig unterstützt. Zur Vertiefung absolvieren sie parallel zur hospizlichen Begleitung weitere Fortbildungen bis zum Kursende im Dezember 2020.

Mehr Informationen und Anmeldung zum Gespräch unter 988 290, per E-Mail über info@ahpd-herne.de oder im Netz auf www.hospizdienst-herne.de. Facebook: www.facebook.com/DIEZEITSCHENKER