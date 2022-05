Zwei Unbekannte haben sich am helllichten Tag Zugang zu einer Wohnung in Wanne verschafft.

Am helllichten Tag: Unbekannte rauben Wohnung in Herne aus

Herne. In Wanne sind zwei Unbekannte mitten am Tag in eine Wohnung eingebrochen. Doch ihr Raubzug nahm ein jähes Ende. Die Polizei sucht Zeugen.

In Wanne sind am Donnerstagmittag, 5. Mai, zwei Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. Doch ihr Raubzug nahm ein jähes Ende: Zwei Bewohner des Hauses überraschten die Einbrecher, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher zwischen 11.45 und 13.15 Uhr am Donnerstag Zugang zu der Wohnung an der Straße Im Erlenkamp. Der Einstieg gelang ihnen über ein gekipptes Fenster. Gegen 13.15 Uhr wurden die Unbekannten von zwei heimkehrenden Hausbewohnern gestört und ergriffen die Flucht. Zur Beute konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

Einer der Männer ist laut Polizeiangaben zwischen 16 und 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er habe eine „durchschnittliche Figur“ sowie dunkle, wellige Haare und war mit einem dunklen glänzenden Jogginganzug mit weißen Nähten bekleidet. Sein Kumpane wird wie folgt beschrieben: 35 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß mit leichtem Bauchansatz. Er hat dunkle Haare und trug ebenfalls einen dunklen, glänzenden Jogginganzug.

Die Polizei rät, Fenster und Türen beim Verlassen des Hauses immer zu schließen und bei verdächtigen Beobachtungen sofort unter der 110 die Polizei zu verständigen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

