Am Geldautomaten geschubst: Hernerin bei Raub verletzt

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Überfall auf eine Frau an der Bebelstraße in Herne-Mitte.

Herne. Nachdem sie am Automaten Geld abgehoben hatte, wurde eine Hernerin von einem Unbekannten zu Boden geschubst. Nach dem Raub flüchtete der Mann.

Am Sonntag, 7. Mai, ist eine 55-jährige Hernerin beraubt worden, nachdem sie an einem Bankautomaten Geld abgehoben hat. Dabei wurde sie verletzt.

Nach Angaben der Polizei betrat die Frau um 11.50 Uhr eine Bankfiliale an der Bebelstraße in Herne-Mitte und hob dort Geld am Automaten ab. Als sie die Bank verlassen wollte, habe sie ein bislang unbekannter Mann zu Boden geschubst und ihr die Geldbörse entrissen. Dann flüchte er laut der Polizei mit dem Portemonnaie in Richtung Freiligrathstraße. Die Hernerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, ca 1,75 Meter groß und schlanke Statur. Bekleidet war er mit schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Wollmütze.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 entgegen.

