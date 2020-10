Altes Herner Stadtwappen kann umziehen zur neuen Feuerwache

Die Herner Kulturverwaltung hat gegen eine Versetzung des steinernen Stadtwappens zum künftigen Standort der Feuerwache in Horsthausen nichts einzuwenden. Das erklärte Museumsleiter Oliver Doetzer-Berweger am Mittwoch in der Akademie Mont-Cenis. Die Bezirksvertretung Sodingen hatte das Thema als eines von zwölf auf die Tagesordnung ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode gesetzt.

Am alten Standort droht Vandalismus

Bezirksbürgermeister Mathias Grunert (SPD) und SPD-Fraktionschef Ernst Schilla hatten sich zusammen mit einigen Herner Hobbyhistorikern für den Erhalt des Wappens und seine Versetzung stark gemacht. Dass der ausgesuchte Standort an der Werkshallenstraße dabei nur die zweitbeste Lösung sei, machte Doetzer-Berweger deutlich: „Aus stadtgeschichtlicher Sicht müsste das Wappen eigentlich an seinem ursprünglichen Standort als Grenzstein aufgestellt werden, mit einer Hinweistafel.“ Das war der alte städtische Bauhof Am Trimbuschhof gewesen. Aber wegen Vandalismusgefahr sei das nicht ratsam. Außerdem sei der neue Standort nicht weit vom alten entfernt. Mit Fertigstellung der Feuerwache wird allerdings erst 2024/2025 gerechnet.

Wenn die Stadt nun noch ein weiteres Wappen geschenkt bekomme, nehme man das gerne entgegen. Die Herner Familie Pätsch, in deren Garten auch ein Steinwappen steht, hatte dies angeboten. Ursprünglich hatte es wohl zehn dieser Terrazzoarbeiten gegeben, die nach einem Entwurf des Herner Künstlers Hermann Gesing entstanden waren.

Der Park und die Villa an der Albert-Klein-Straße, in der früher das Kreiskirchenamt residierte. Die Fassade ist denkmalgeschützt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Westfassade nicht beschädigt

Gute Nachrichten auch vom Fachbereich Bauordnung: Der Dachstuhlbrand am ehemaligen Kreiskirchenamt hat die denkmalgeschützte Westfassade nicht beschädigt. Das teilte Abteilungsleiterin Andrea Droste den Bezirkspolitikern mit. Am 29. August war in dem leerstehenden Gebäude an der Albert-Klein-Straße in Horsthausen ein Feuer ausgebrochen.

Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der ursprüngliche Verwaltungssitz der Zeche Friedrich der Große einem Altenheim weichen soll. Die Belia Seniorenresidenzen GmbH aus Winsen an der Aller will dort ein Seniorenheim mit 80 Plätzen bauen. Bis auf die Fassade wird das komplette Gebäude abgerissen. Man sei im Austausch mit dem Eigentümer und dem Projektsteuerer, erklärte Andrea Droste. In Kürze solle der Bauantrag gestellt werden. Mit dem Abbruch werde voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen.