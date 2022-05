Alter Wartesaal Herne: Das erwartet die Besucher im Mai

Herne. Vorlesedemo „Aufruhrgebiet“ und Talkrunde „Wartesalon“ - im Alten Wartesaal im Herner Bahnhof werden im Mai diese Themen diskutiert.

Im Alten Wartesaal im Bahnhof Herne (Konrad-Adenauer-Platz 4) wird im Mai heiß diskutiert - unter anderem über Mode und das Klima. Diesen gesellschaftspolitischen Themen sind die Formate „Aufruhrgebiet“ und „Wartesalon“ gewidmet.

Die Gastgeberinnen Tabea Farnbacher, Miedya Mahmod und Jule Weber erklären den Alten Wartesaal am Mittwoch, 18. Mai, zum vierten Mal zum „Aufruhrgebiet“. Mit poetischen und journalistischen Texten widmen sie sich in der Vorlesedemo dem Thema Mode und bringen dabei ihre „feministischen, weiblichen Perspektiven“ ein, wie es in einer Ankündigung heißt. Musikalisch untermalt wird der Abend von Gin Bali.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Tickets kosten 9,27 Euro (5,67 Euro ermäßigt). Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter www.wortlautruhr.com erhältlich.

Im „Wartesalon“ spricht Lyriker und Slampoet Samuel Kramer dann am Donnerstag, 19. Mai, um 20 Uhr mit zwei Aktivistinnen über die Klimakrise. Sumejja Dizdarevic, Pressesprecherin bei Fridays For Future, und Lina Eichler vom „Aufstand der letzten Generation“, engagieren sich laut Ankündigung „für eine lebenswerte Zukunft und eine klimagerechte Revolution“. Das Trio diskutiert über Lösungsansätze im Kampf für mehr Klimagerechtigkeit und über die Frage, wie radikal Protest sein darf.

Einlass ist um 19.30 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse zehn Euro (ermäßigt sieben Euro).

