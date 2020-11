Alter, Geschlecht, Verlauf: Zahlen zu Herner Covid-Patienten

Herne. Wie alt sind Corona-Patienten in Herne und wie viele sind bereits wieder genesen? Ein Überblick über die Zahlen und Verläufe in Herne:

Wie alt sind Covid-Patienten in Herne, wie viele Todesfälle gibt es und wo liegt die 7-Tage-Inzidenz ? Das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in Zusammenarbeit mit dem Landeszentrum Gesundheit aktuelle Zahlen zu Covid-Patienten veröffentlicht. In einer „Corona-Meldelage“ werden tagesaktuell alle Daten für die einzelnen Kommunen zusammengefasst.

Überblick über die die Situation in Herne

So sind unter anderem die Zahl der Todesfälle, der Verlauf der Genesenen (geschätzt), das Alter und Geschlecht der Patienten, das Alter und Geschlecht der Verstorbenen und die Sieben-Tage-Inzidenz aktualisiert dargestellt. Für einen Überblick, wie die Situation in Herne aussieht und wie sie sich seit März entwickelt hat, haben wir die Herner Zahlen in Grafiken zusammengefasst.

(Differenzen zu den Gesamtfallzahlen entstünden laut Ministerium durch fehlende Werte zum Alter und Geschlecht.)

(Die Zahl der Genesenen werde laut Ministerium anhand eines durch das Robert Koch-Institut entwickelten Algorithmus auf Basis der Meldedaten geschätzt. Der Schätzwert werde gerundet. Die Zahl der Fälle, die an einem bestimmten Datum aktiv waren, errechne sich aus der Differenz zwischen der Zahl der Fälle, die bis dahin erkrankt waren, der geschätzten Zahl der bis zu diesem Datum bereits wieder Genesenen und der Zahl der bis zu diesem Datum verstorbenen Fälle. Auch die Zahl der aktiven Fälle werde jeweils gerundet.)

