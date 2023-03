Alt-Bundespräsident Gauck zu Gast im Herner Kulturzentrum

Herne. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck war zu Gast in Herne. Wie es dazu kam, was im Kuz auf dem Programm stand, welche Ehre im zuteil wurde.

Hoher Besuch im Herner Kulturzentrum: Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat am Mittwochabend vor ausverkauften Haus aus seinem Buch „Toleranz – einfach schwer“ gelesen und sich ins Ehrenbuch der Stadt eingetragen.

Vor seiner Lesung habe der 83-Jährige „eine unterhaltsame und inspirierende Rede“ zum Thema Toleranz sowie zu Entwicklungen und Veränderungen in seinem Leben gehalten, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Gauck habe unter anderem berichtet, wie er am 18. März 1990 an der ersten freien Wahl der Volkskammer der DDR teilgenommen und darüber vor Glück geweint habe. Gauck zum Publikum: „Ich werde deshalb niemals in meinem Leben eine einzige Wahl versäumen. Ich bitte Sie, daran zu denken, was ich Ihnen erzählt habe. Und wenn Sie das nächste Mal nicht zur Wahl gehen, erscheine ich Ihnen im Traum.“

Vor seiner Lesung hielt Joachim Gauck im ausverkauften Kulturzentrum eine Rede. Foto: Frank Dieper / Stadt Herne

Nach der Lesung nahm sich der gebürtige Rostocker die Zeit, um Bücher zu signieren und sich kurz mit Besucherinnen und Besuchern zu unterhalten. Begrüßt worden sei der Alt-Bundespräsidenten – er war von 2012 bis 2017 erster Mann im Staat – durch Oberbürgermeister Frank Dudda. Dieser habe die Gelegenheit genutzt, um den Einsatz Hernes für ein respektvolles Miteinander hervorzuheben, so die Stadt weiter.

Gauck war auf Einladung der Volkshochschule, der Stadtbibliothek, des Stadtarchivs und des Evangelischen Kirchenkreises nach Herne gekommen.

