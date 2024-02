Alle großen Veranstaltungen 2024 in Herne im Überblick

Herne mittendrin findet in diesem Jahr wieder in Herne-Mitte statt.

Herne Crange feiert, Herne mittendrin, Musikfestivals und Comedians: In Herne ist 2024 einiges los. Ein Überblick über alle großen Veranstaltungen.

Das Jahr ist gestartet - Zeit, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Veranstaltungen und Partys in diesem Jahr die Hernerinnen und Herner erwarten. Von der Cranger Kirmes über die Wanner Mondnächte bis Herne mittendrin: 2024 ist wieder alles mit dabei. Ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Crange feiert

Am 11. Mai findet wieder die Schlager-Party „Crange feiert“ auf dem Cranger Kirmesplatz statt. Los geht es um 13 Uhr, Einlass ist um 12 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Mickie Krause, Peter Wackel und Oli P.. Tickets kosten im Vorverkauf 24,90 Euro, VIP-Tickets 149 Euro, Gruppentickets (zehn Personen) 199,20 Euro. Alles Infos gibt es hier.

Wanner Mondnächte

Die Wanner Mondnächte sind seit Jahren eine feste Größe in Wanne-Eickel. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 31. Mai und 1. Juni statt. Von Rock ’n’ Roll über Achtzigerjahre-Pop bis zum Deutschen Schlager locken die Bands in die Wanner Innenstadt und sorgen für gute Laune, heißt es in der Ankündigung des Stadtmarketings, das die Wanner Mondnächte veranstaltet. Die Wanner Mondnächte feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Neben Musik gibt es auch wieder ein Kinderprogramm.

Sounds like Sugar

Am 8. Juni gibt es das Musikfestival „Sounds Like Sugar“ im Schlosspark Strünkede. Mit dabei sein werden einige bekannte Künstlerinnen und Künstler. Unter anderem wird die Band Ätna um 23 Uhr auf der Bühne stehen. Um 21.30 Uhr steht Zimmer90 auf der Mainstage. Die Songs „What Love Is“ und „Summer Rain“ laufen derzeit vor allem in Social-Media-Kanälen hoch und runter.

Cranger Kirmes

Nur noch etwas mehr als 170 Tage, dann heißt es endlich wieder: Piel op no Crange! Das Jahreshighlight für viele Hernerinnen und Herner ist natürlich die Cranger Kirmes. In diesem Jahr findet das Volksfest vom 1. bis 11. August auf dem Cranger Kirmesplatz statt. Dabei ist alles wie gehabt: Ein Highlight ist natürlich der Kirmesumzug am ersten Samstag. Das neue Kirmesplakat und der Fritz Pin 2024 wurden bereits vorgestellt - mit dem diesjährigen Motto: „Größer als du denkst“.

Herne mittendrin

Im vergangenen Jahr fand „Herne mittendrin“ zum ersten Mal statt. Nun gibt es eine zweite Auflage. Live-Musik, DJ, Imbisse und Winzer sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Natürlich alles draußen und umsonst, kündet das Stadtmarketing an. Die Veranstaltung vor dem Rathaus in Herne findet am 13. und 14. September statt. Welche Künstler auf der Bühne stehen werden, steht noch nicht fest. Los geht es an beiden Tagen um 18.30 Uhr. Ende ist um 24 Uhr

Kulturzentrum

Wer es etwas ruhiger mag, kommt in diesem Jahr im Kulturzentrum auf seine Kosten: sei es bei einem Vortrag von Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner am 11. April um 20 Uhr oder beim Auftritt des Comedians Abdelkarim am 18. April. Auch Bernd Stelter ist in diesem Jahr Gast im Kulturzentrum - am 12. April, um 20 Uhr. Alle Infos unter kulturzentum-herne.de.

Flottmann-Hallen

Und auch in den Flottmann-Hallen ist 2024 wieder einiges los. Vom Kabarettisten Kai Magnus Sting (21. Februar) über verschiedene Auftritte vom Theaterkohlenpott bis zum Internationalen Cycling Film Festival (29. Februar bis 2. März) ist schon in der ersten Jahreshälfte einiges dabei. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in den Flottmann-Hallen gibt es online unter flottmann-hallen.de.

Dieser Artikel wird kontinuierlich aktualisiert.

