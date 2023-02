Brand Alarm für die Feuerwehr Herne: Feuer in Sodingen

Herne. Die Feuerwehr Herne ist zu einem Einsatz nach Sodingen ausgerückt. In einer Wohnung war ein Zimmer in Brand geraten. Was bisher bekannt ist.

Die Feuerwehr Herne ist am Dienstagnachmittag nach Herne-Sodingen ausgerückt. Aus Sodingen wurde ein Brand gemeldet. Der Alarm ging um 16.14 Uhr ein. In einer Wohnung an der Moselstraße war ein Zimmer in Brand geraten.

Der Brand habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können, sagt Feuerwehr-Sprecherin Nina Haupt auf Nachfrage. Das Zimmer sei binnen weniger Minuten gelöscht worden. Ein Mensch habe untersucht werden müssen, sei aber nicht schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war nach dem Brand noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

