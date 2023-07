WAZ-Leser können im Mondpalast an einem Theaterworkshop teilnehmen. Wer möchte, tritt abends auch in der Kultkomödie „Ronaldo & Julia“ auf.

Theaterworkshop Aktion: WAZ-Leser können in Mondpalast-Komödie mitspielen

Herne. WAZ und Mondpalast laden zu einer einmaligen Aktion: Leser können an einem Schauspiel-Workshop teilnehmen – und abends auf der Bühne stehen.

Vorhang auf für den großen Auftritt! Zum 75. Geburtstag der WAZ laden WAZ und Mondpalast von Wanne-Eickel zehn Mondpalast-Fans zu einem Schauspiel-Schnupperkurs ein. Und das Tollste: Alle Teilnehmenden dürfen – wenn sie möchten – noch am selben Abend eine Statistenrolle in der Kultkomödie „Ronaldo & Julia“ übernehmen. Machen Sie mit!

2023 ist unser Jubiläumsjahr: Die WAZ wird 75 Jahre alt. Gefeiert wird das im Ruhrgebiet das ganze Jahr über – und zwar mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Im Jubiläumsjahr gibt es insgesamt 75 Aktionen, einige davon auch in Herne. Einen Höhepunkt hat sich der Mondpalast von Wanne-Eickel ausgedacht: einen Theater-Workshop für zehn Personen mit anschließendem, optionalen Auftritt in der Fußballromanze „Ronaldo & Julia“ am Samstag, 19. August.

Herne: Mondpalast-Stars vermitteln Grundlagen der Schauspielkunst

Auch Ex-Fußballprofi Ingo Anderbrügge spielte in der Komödie in einer Gastrolle bereits mit. Foto: Stefan Kuhn / Mondpalast

Wir versprechen: Die WAZ und der Mondpalast bereiten den Bühnen-Neulingen zum WAZ-Geburtstag einen spannenden und unvergesslichen Tag in dem Komödienhaus an der Wilhelmstraße in Wanne-Eickel. Zehn Frauen und Männer ab 18 Jahre werden dort Theaterluft schnuppern. Ab 14 Uhr erwartet sie der bekannte Mondpalast-Schauspieler und Theaterpädagoge Ekkehard Eumann („Hausmeister Buschmann“) mit seinen Ensemble-Kolleginnen und -Kollegen auf der großen Mondpalast-Bühne.

Spielerisch und mit viel Humor vermitteln die Mondpalast-Stars Grundlagen der Schauspielkunst und geben Tipps für den Auftritt im Scheinwerferlicht. Nach dem Schauspiel-Training findet ein Meeting mit dem gesamten „Ronaldo & Julia“-Cast statt. Und zum Abschluss stärken sich Künstlerinnen und Künstler sowie die Gäste beim gemeinsamen Pizza-Essen, bevor sich schließlich um 20 Uhr der Vorhang hebt. Alle Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer sind eingeladen, das Gelernte live als Statisten in der Kultkomödie „Ronaldo & Julia“ vor echtem Publikum auszuprobieren. Wer sich auf dieses Abenteuer (noch) nicht einlassen mag, kann sich die Komödie mit Begleitung vom Parkett aus anschauen – natürlich mit viel, viel mehr Wissen als zuvor.

Übrigens: Am 19. August treffen gleich zwei Geburtstagskinder aufeinander: Die WAZ feiert ihr 75-jähriges Bestehen, der Mondpalast die 20. Spielzeit. Ein echter Jubilar ist auch die Kultkomödie „Ronaldo & Julia“. Mit diesem „Derby der Herzen“ von Sigi Domke wurde Deutschlands großes Volkstheater im Januar 2004 eröffnet. Seitdem haben sich weit über 100.000 Gäste über die Liebeswirren zwischen Schalke-Fan Ronaldo und Dortmund-Anhängerin Julia amüsiert. Die WAZ-„Schnupperschauspieler“ treten dabei in prominente Fußstapfen. Als Statisten in den Fan-Kneipen von „Ronaldo & Julia“ auf der Mondpalast-Bühne zeigten sich unter anderem bereits Schalke-Urgestein Rudi Assauer, BVB-Legende „Aki“ Schmidt, Schalke-Eurofighter Ingo Anderbrügge sowie die Kultmoderatoren „Manni“ Breuckmann und Werner Hansch.

Freut sich auf einen tollen Tag: Theaterdirektor Marvin Boettcher. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

„Die gesamte Mondpalast-Familie freut sich darauf, mit der WAZ den 75. Geburtstag zu feiern, denn uns verbindet seit Jahrzehnten eine hervorragende Partnerschaft“, sagt Theaterdirektor Marvin Boettcher. „Für die Leserinnen und Leser haben wir uns deshalb ein exklusives Angebot ausgedacht, das es in unserem Hause in dieser Form noch nie gab. Alle sind schon sehr gespannt auf die WAZ-Schauspielklasse. Das wird für uns alle ein richtig toller Tag!“

Wichtig ist: Wer am Schauspiel-Schnupperkurs teilnehmen möchte, sollte mindestens 18 Jahre alt sein. Nach oben ist dem Alter keine Grenze gesetzt. Die Teilnahme und die Verpflegung während des Kurses sind kostenfrei. Das Angebot, sich nach dem Schnupperkurs als Statist auf der Bühne auszuprobieren, ist optional. Wer nicht auf die Bühne möchte, genießt das Bühnengeschehen vom Theatersessel aus. Fußballfans unter den Teilnehmenden werden gebeten, für den Auftritt Trikot, Schal oder andere Fan-Utensilien ihres Lieblingsteams mitzubringen. Alle anderen werden vom Mondpalast ausgestattet. Jeder Teilnehmende erhält außerdem für Samstag, 19. August, eine zusätzliche Theaterkarte für eine Begleitperson. Und: Als Dankeschön fürs Mitmachen gibt’s für jede „Absolventin“ und jeden „Absolventen“ zum Abschied eine Mondpalast-Urkunde zur Erinnerung.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Schauspielschnupperkurs im Mondpalast mit Statistenrolle in der Komödie „Ronaldo & Julia“ am Samstag, 19. August, ab 14 Uhr im Mondpalast von Wanne-Eickel, Wilhelmstraße 26, 44649 Herne. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an marketing-waz@funkemedien.de. Gibt es mehr Bewerbungen als Plätze, dann werden die Teilnehmenden gezogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel