Akku von E-Scooter brennt in Wohnung: Drei Herner verletzt

Herne. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Herne fing der Akku eines E-Scooters Feuer. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Weil in einer Wohnung der Akku eines E-Scooters gebrannt hat, rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz auf die Otto-Hue-Straße in Herne-Mitte aus. Mehrere Bewohner mussten ins Krankenhaus. Anschließend fuhren die Einsatzkräfte direkt zum nächsten Einsatz weiter.

Wie die Feuerwehr berichtet, meldete ein Mieter eines Mehrfamilienhauses am Sonntag, 23. April, gegen 10.30 Uhr den Akkubrand in seiner Wohnung. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr schon außerhalb des Gebäudes. Da von außen Rauch zu erkennen war, ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung. Zeitgleich wurden die drei Mieter aus der Brandwohnung vom Rettungsdienst versorgt, anschließend kamen sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der brennende Akku des E-Scooters konnte schnell gelöscht werden, neben der Brandwohnung zog Brandgeruch aber auch in die beiden darüber liegenden Wohnungen. Wegen des Feuers musste die Energieversorgung des Hauses unterbrochen werden, deshalb war das Hauses zunächst nicht bewohnbar.

Am Ende des Einsatzes erreichte die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über einen ausgelösten Heimrauchmelder auf der Ringstraße in Sodingen. Die Rettungskräfte fuhren deshalb direkt dorthin weiter. In der Wohnung brannte ein Toaster in einer Küche; das Feuer war aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ausgegangen. Nachdem sich der Notarzt die Bewohnerin angeschaut und die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen durchgeführt hatte, konnte die Bewohnerin unverletzt in ihre Wohnung zurückkehren, heißt es weiter.

Bei beiden Einsätzen wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr Herne durch die Freiwillige Feuerwehr unterstützt. Weitere Unterstützung leistete die Feuerwehr Bochum, die zwei Rettungswagen zur Einsatzstelle auf der Otto-Hue-Straße entsandte.

