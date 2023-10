Affäre? Herner Volksbühne Körner präsentiert neue Komödie

Herne. „Verschwistert und Verschwägert“ – so heißt die neue Komödie der Herner Volksbühne Körner. Dabei geht es um eine Feier, die aus den Fugen gerät.

Die Volksbühne Körner in Herne zeigt in der Komödie am Park zum Start der Theatersaison 2023/24 ab Samstag, 14. Oktober, die neue Komödie „Verschwistert und Verschwägert“. Autor ist der Franzose Eric Assous. Nach der pandemiebedingten Spielpause stehe damit die zweite Neuproduktion im Eickeler Theater an, teilt die Volksbühne mit. Regie führt Klaus Mahlberg.

Zum Stück: Frank (Armin Genge) hat mit seiner Frau Nicole (Kristina Keppler) ein Landhaus bezogen und zur Feier des Tages seine Brüder Yvan (Klaus Mahlberg) und David (Andreas Toussaint) mit deren Frauen Mathilde (Heike Gruß) und Christelle (Sonja Kitsch) eingeladen. Es soll ein netter Abend in trauter Runde bei gutem Wein und leckerem Essen werden. Nicole beschließt kurzfristig, auch Talia (Kijara Keppler) einzuladen, um die Runde etwas aufzulockern. Allein: Löst schon die Ankündigung des Besuchs erstes Unbehagen aus, so führt das Erscheinen Talias schließlich zu einer von Anspielungen und Verdächtigungen getragenen Entwicklung, in der Schwägerinnen ihre angetrauten Männer von einer ganz anderen Seite kennen lernen. Hatte einer sogar eine Affäre mit Talia? Aber wer?

„Verschwistert und Verschwägert“ ist seit der Eröffnung 2006 im ehemaligen Bresser-Haus nun die 25. Premiere ihres Boulevardtheaters.

Komödie am Park, Eickeler Markt, Telefon 02325 61760. „Verschwistert und Verschwägert“: Karten 18 Euro an der Abendkasse und bei Blickpunkt Optik in Eickel, Hauptstraße 21. Vorstellungen samstags 19.30 und sonntags 18 Uhr. Termine: 14. und 15. Oktober, 18. und 19. November, 2. und 3. Dezember, 13. und 14. Januar, 24. und 25. Februar, 23. und 24. März. Weitere Informationen: komoedie-am-park.de

