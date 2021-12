Adventsimpfen in Herne: Hier wird geimpft und geboostert

Herne. In Herne steigt ein großes „Adventsimpfen“: Wo und wann sich die Menschen gegen Corona impfen oder boostern lassen können.

Niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) und die Stadt Herne sowie weitere Partner laden für Samstag, 11. Dezember, 10 bis 19 Uhr zum „Adventsimpfen“ ein.

An diesem Samstag gibt es im ganzen Stadtgebiet kostenlose Impfangebote ohne Terminbuchung. Wer sich boostern lassen möchte, aber auch wer sich die erste oder zweite Impfung holen möchte, sei willkommen, teilt die Stadt mit. Booster-Impfungen könnten vorgenommen werden, wenn die vorherige Impfung fünfeinhalb Monate oder länger zurückliegt.

Hier sind die Termine mit Standorten der Stadt, die bislang für das Adventsimpfen feststehen:

Feuerwehrgerätehaus Mitte, Koniner Straße 8, 10 bis 19 Uhr

Technisches Hilfswerk, Hunbergstraße 10, 10 bis 19 Uhr

KoCI am Cranger Weihnachstzauber, Cranger Kirmesplatz, 10 bis 19 Uhr

KoCI-Impfstelle Herne im LWL-Museum für Archäologie, Europaplatz, 10 bis 19 Uhr

KoCI-Impfstelle Wanne, Hauptstraße 221, 10 bis 19 Uhr

Marienhospital Herne, Hölkeskampring 40, 10 bis 19 Uhr

Kongresszentrum im St. Anna-Hospital, Am Ruschenhof 24, 10 bis 19 Uhr

Seminarzentrum Evangelisches Krankenhaus Herne, Wiescherstraße 24, 10 bis 19 Uhr

Außerdem beteiligen sich zahlreiche niedergelassene Ärzte am Adventsimpfen:

Dr. med. Elena Zerr, Königstr. 27, 44651 Herne, Telefon 02325/33134, praxis-zerr@web.de

Hausarztpraxis Dr. med. Mumcu, Bielefelder Str. 98, 44625 Herne, Telefon 02325/466180

Praxis Dr. Bruch, Forellstr. 46, 44629 Herne

Heide Opitz, An der Kreuzkirche 1, 44623 Herne, Telefon 02323/965960

Praxis Mitschka/Kaczmarczyk, An der Kreuzkirche 1, 44623 Herne, Telefon 02323/965960

Praxis Dr. med. Hanno Schäfers, Hauptstr. 91, 44651 Herne, Telefon 02325/3911, schaefers@aol.com

Die Liste, so die Stadt, soll weiter ergänzt werden. Zum Impfen in den Praxen sollen die Besucherinnen und Besucher ihren Impfausweis, ein unterschriebenes Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen mitbringen, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Beide Dokumente können im Vorfeld heruntergeladen werden: https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/advents-impfen-3. Die Menschen sollen beachten, dass die Arztpraxen aus organisatorischen Gründen ausschließlich Impfungen durchführen könnten. „Wenn Sie krank sind und nicht bis zur nächsten Sprechzeit warten können, werden Sie in einer Notfalldienstpraxis in Ihrer Nähe versorgt“, so die KVWL. Die Patientenservice-Hotline 116 117 helfe im Fall der Fälle, um eine Notfallpraxis zu finden.

Gemeinsames Ziel aller Partner sei es beim Adventsimpfen, die ohnehin schon hohe Impfquote in Herne, die bei über 80 Prozent liege, bis Weihnachten auf 85 Prozent zu erhöhen und das Boostern zu beschleunigen, si die Stadt. „Denn die Corona-Schutzimpfung ist der wichtigste Schritt heraus aus der Pandemie und bietet den besten verfügbaren Schutz vor Ansteckungen und schweren Krankheitsverläufen“, heißt es weiter.

