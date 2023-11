Herne. „Pott, Zeche und allet so’n Gedöns“: Der Mond-Weihnachtsmarkt steigt endlich wieder in Wanne-Eickel. Wo und wann der Basar stattfindet.

Nach vierjähriger Pause findet endlich wieder der Wanne-Eickeler Mond-Weihnachtsmarkt statt. Der Adventsbasar steigt von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, unter dem Motto „Pott, Zeche und allet so’n Gedöns“ auf dem Gelände des Heimatmuseums Unser Fritz, Unser-Fritz-Straße 108.

Die Mondritterschaft Wanne-Eickel führe den Markt in Kooperation mit dem Emschertal-Museum durch, kündigt Mondritter Horst Schröder an. Geöffnet ist der Basar am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Darüber hinaus steht am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 17 Uhr im historischen Klassenzimmer des Museums ein offenes Sternebasteln für Kinder und Familien auf dem Programm. Nur drei Tage nach dem Adventsbasar (vor-)weihnachtet es schon wieder: Für den 6. Dezember hat sich der Nikolaus angesagt. Er wird am Rhein-Herne-Kanal am Bootssteg der DLRG-Wache anlegen und im Fackelschein der Mondritter durch das Wäldchen zum Heimatmuseum geleitet. Dort verteilt der Nikolaus traditionell seine Gaben an die wartenden Kinder (16 bis 19 Uhr).

