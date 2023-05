Achtung Blitzer: Wo in Herne nun Kontrollen stattfinden

Herne. Stadt und Polizei wollen in dieser Woche in Herne Geschwindigkeiten von Autos kontrollieren. Wo überall geblitzt werden soll – eine Übersicht.

Stadt und die Polizei haben angekündigt, dass sie in dieser Woche von Montag bis Samstag, 15. bis 20. Mai, wieder in Herne die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrollieren wollen. Dennoch gilt Vorsicht: Neben den Standorten, die angekündigt wurden, kann auch noch an anderen Stellen in der Stadt geblitzt werden.

Polizei kündigt Kontrollen in einzelnen Stadtteilen an

In diesen Stadtteilen blitzt die Polizei in dieser 20. Kalenderwoche:

Montag: Röhlinghausen

Röhlinghausen Dienstag: Crange

Crange Mittwoch: Holsterhausen

Holsterhausen Donnerstag: Eickel

Eickel Freitag: Unser Fritz

Unser Fritz Samstag: Herne-Süd

Stadt Herne kündigt Kontrollen in bestimmten Straßen an

Die Stadt Herne hat angekündigt, dass sie in dieser Woche in den folgenden Straßen blitzen will:

Am Freibad

Baarestraße

Bochumer Straße

Corneliusstraße

Dorstener Straße

Eschstraße

Fleithestraße

Florastraße

Gahlenstraße

Gelsenkircher Straße

Gerichtsstraße

Goethestraße

Grabenstraße

Grenzweg

Grüner Weg

Gustavstraße

Gysenbergstraße

Hauptstraße

Hofstraße

Jahnstraße

Landwehrweg

Luisenstraße

Mont-Cenis-Straße

Rathausstraße

