Ein großes Feuerwerk wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Der Feuerabend in Herne fällt aus.

Veranstaltung Absage: Feuerabend in Herne fällt in diesem Jahr aus

Herne. Der Feuerabend in Herne fällt in diesem Jahr aus. Stattdessen plant das Stadtmarketing ein neues zweitägiges Stadtfest. Das ist geplant.

In diesem Jahr findet in Herne kein Feuerabend statt. Das hat das Stadtmarketing jetzt mitgeteilt. Der Grund: Die Kosten für ein Feuerwerk seien zu hoch. Stattdessen ist für das dritte Wochenende im September ein neues zweitägiges Stadtfest auf dem westlichen Teil des Friedrich-Ebert-Platzes geplant: „Herne mittendrin — Feiern am Rathaus“.

„Live-Musik und kulinarische Köstlichkeiten treffen auf stimmungsvolle Lichtakzente rund um die historischen Gebäude“, kündigt Stadtmarketing an. Das Format steige umsonst und draußen.

„Mit Herne mittendrin möchten wir atmosphärisch dichte Bilder erzeugen, die unsere Besucher begeistern, und die das Image der Stadt stärken“, sagt Holger Wennrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings Herne. Das Stadtmarketing plane unter anderem Fassadenprojektionen mit LED-Strahlern und Lichtakzente auf dem Platz. „In jedem Fall sorgen wir mit üppiger Dekoration und Lichterketten für ein so noch nie dagewesenes Erlebnis auf dem schönsten Platz in Herne-Mitte“, so Tina Dzierla, die zuständige Projektleiterin.

Feuerabend Herne: Feuerwerke sind zu teuer geworden

Die Gäste sollen sich auf dem Platz vor dem Herner Rathaus rundum wohlfühlen und länger verweilen. Der Schwerpunkt liege auf Wein von ausgesuchten Winzern. „Von dem neuen Format erhoffen wir uns Impulse für die Herner Innenstadt“, so Dzierla. Das Programm werde im Sommer vorgestellt.

Doch warum findet der Feuerabend nicht mehr statt? „Für den Feuerabend hat unser Budget in diesem Jahr leider nicht gereicht“, erklärt Dzierla. „Deshalb möchten wir mit ‚Herne mittendrin — Feiern am Rathaus’ zeigen, wie wir den Rathausplatz ohne Feuerwerk bespielen können.“

Feuerwerke seien einfach zu teuer geworden, die Schließung vieler Fabriken in China habe die Preise zuletzt noch einmal drastisch in die Höhe getrieben. Unter diesen Bedingungen plane das Stadtmarketing Herne künftig Veranstaltungen ohne Feuerwerke. Auch den Wanner Mondnächten am vergangenen Wochenende, 2. und 3. Juni, wurde bereits aus Kostengründen auf ein finales Feuerwerk verzichtet.

