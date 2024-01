A43 zwischen Herne und Bochum: Zeitweise nur eine Fahrspur

An der A43 findet wieder Gehölzschnitt statt. Hier im Bild: eine Abholzung an der Autobahn 2019, eine Vorbereitung für den Autobahnausbau.

Herne/Bochum Wegen Arbeiten steht auf der A43 an drei Tagen zwischen Herne und Bochum nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Was geplant ist.

Es wird wieder enger auf der A43 - diesmal aber nicht wegen des Umbaus rund um das Kreuz Herne: Die Autobahn Westfalen schneidet Bäume und Sträucher zurück. Deswegen stehe dem Verkehr zwischen den Anschlussstellen Herne-Eickel und Bochum-Riemke in Fahrtrichtung Bochum zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung.

Konkret: Die Arbeiten beginnen - sofern die Witterung es zulasse - noch an diesem Mittwoch, 17. Januar, und würden am Donnerstag, 18. Januar, ebenfalls von 9 bis 15 Uhr fortgesetzt. Am kommenden Freitag, 19. Januar, sollen die Arbeiten dann von 9 bis 12 Uhr abgeschlossen werden.

