Vollsperrung der A43: Marode Brücke wird abgerissen

Herne. Erneute Behinderungen für Autofahrer auf der A43 bei Herne: Für einen Brückenabriss ist eine Vollsperrung erforderlich. Wann diese erfolgt.

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A43 kommt es auf Herner Gebiet erneut zu einer nicht zu vermeidenden Vollsperrung.

Zurzeit werde der Abriss der östlichen Hälfte der A43-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal vorbereitet, teilt Autobahn Westfalen mit. Dafür müssten zunächst die mit einem Stahlträger verbundenen Brückenhälften durchtrennt werden – unter Vollsperrung der Autobahn.

Die Sperrung findet in der Zeit von Donnerstag, 9. November (ab 21 Uhr) bis Freitag,. 10. November (um 5 Uhr) statt. Sie verläuft in Fahrtrichtung Münster zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark, in Fahrtrichtung Wuppertal zwischen dem Kreuz Recklinghausen und dem Kreuz Herne. Die großräumige Umleitung führt über die A40, die A45 und die A2.

Im Zuge des Ausbaus der A43 hatte sich herausgestellt, dass die Brücke marode ist. Deshalb musste sie für Lkw ab 3,5 Tonnen gesperrt werden. In der Vergangenheit musste die A43 wegen der Brückenerneuerung mehrfach gesperrt werden.

