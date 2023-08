A43-Ausbau sorgt für Sperrungen auf mehreren Bahnstrecken

Herne. Der sechsstreifige Ausbau der A43 sorgt nicht nur für Behinderungen im Straßenverkehr, sondern auch auf den Bahngleisen im Bereich Herne.

Im Zuge der Erneuerung von zwei Eisenbahnbrücken wird die Bahnstrecke zwischen Dülmen und Recklinghausen Süd ab Freitag, 18. August (21 Uhr), bis Freitag, 25. August (21 Uhr), voll gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

Busse ersetzen Züge

Die Deutsche Bahn nutzt die notwendige Sperrung, um weitere Maßnahmen durchzuführen. So werden zwei Weichen erneuert, verschiedene Gleis- und Stopfarbeiten durchgeführt, an Bahnübergängen gearbeitet, die Oberleitung inspiziert und Kabelführungen erneuert.

Aufgrund der Vollsperrung kommt es zu folgenden Änderungen im Zugverkehr: Im Nahverkehr fallen die Züge der Linie RE 2 (Düsseldorf Hbf – Osnabrück Hbf) zwischen Dülmen und Wanne-Eickel Hauptbahnhof und die Züge der RE 42 (M’gladbach Hbf – Münster Hbf) zwischen Dülmen und Gelsenkirchen bzw. Essen aus und werden durch Busse ersetzt. Die S 9 (Haltern am See – Hagen Hbf) fällt zwischen Haltern am See und Gladbeck West aus. Zusätzlich bedienen die betroffenen Züge Recklinghausen Hbf und Herten Mitte als Ersatzhalte. Die S 2 (Essen Hbf – Dortmund Hbf) fällt zwischen Recklinghausen Hbf und Herne aus. Stattdessen fahren ebenfalls Busse.

