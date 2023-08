A43-Ausbau: Einspurige Fahrbahn wegen Sanierungsarbeiten

Herne. Das Autobahnkreuz Herne bleibt im Zuge des Ausbaus der A43 auf absehbare Zeit eine Dauerbaustelle. Nun stehen wieder Arbeiten an.

Die Autobahn Westfalen lässt am Kreuz Herne die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund sanieren. Das hat die Bundesbehörde mitgeteilt.

Deswegen sei in der Zeit von Freitagabend (18. August, ab 20 Uhr) bis Montagmorgen (21. August, um 5 Uhr) zwischen Herne-Crange und Herne-Baukau in dieser Richtung nur ein Fahrstreifen frei. Zudem werde in diesem Zeitraum die Verbindung von der A43 in Fahrtrichtung Münster auf die A42 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Eine Umleitung führt mit dem Roten Punkt über Herne-Wanne. Zudem wird die Ausfahrt der Anschlussstelle Herne-Baukau in Richtung Dortmund gesperrt. Hier führt die Umleitung über Herne-Holthausen.

Auch im Bahnverkehr gibt es Behinderungen: Im Zuge der Erneuerung von zwei Eisenbahnbrücken wird die Bahnstrecke zwischen Dülmen und Recklinghausen Süd ab Freitag, 18. August (21 Uhr), bis Freitag, 25. August (21 Uhr), voll gesperrt. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt.

