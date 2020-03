A42 und A43: Suche nach Blindgängern behindert den Verkehr

Herne. Auf der A42 und der A43 kann es an den kommenden Wochenenden zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im Zuge des A43-Ausbaus wird nach Bomben gesucht.

An den kommenden drei Wochenenden (jeweils freitags, 20 Uhr, bis montags, 5 Uhr) müssen Autofahrer sich auf Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen A42 und A43 einstellen. Das meldet Straßen.NRW am Dienstag. Grund dafür ist die Suche nach Weltkriegsbomben im Bereich Herne im Zuge des A43-Ausbaus.

Bauarbeiten an drei Wochenenden: A42 und A43 teilweise gesperrt

Als erstes betrifft das am kommenden Wochenende die A43 zwischen Recklinghausen-Hochlarmark und Herne-Eickel. Zwischen Freitag, 13. März, und Montag, 16. März, wird dann jeweils ein Fahrstreifen in jeder Richtung gesperrt und untersucht. Es bleibt also in jeder Fahrtrichtung eine Spur befahrbar. Gleichzeitig werden die Fahrbahnschäden im Bereich der Brücke über die Forellstraße repariert.

Am darauf folgenden Wochenende (Freitag, 20. März, bis Montag, 23. März) ist die A42 zwischen Herne-Crange und Herne-Baukau an der Reihe. Auch hier wird parallel in beide Richtungen gearbeitet, wobei immer eine Spur pro Richtung befahrbar bleiben soll.

Letztes März-Wochenende: Verbindung zwischen A43 und A42 gesperrt

Zwischen dem 27. und 30. März werden dann die Verbindungen von der A43 in Richtung Wuppertal zur A42 in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Herne-Eickel umgeleitet.