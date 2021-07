A42/A43: Nächtliche Arbeiten im Kreuz Herne für zwei Wochen

Herne. Autobahn Westfalen bittet die Anwohner in Herne um Verständnis für die Arbeiten am Autobahnkreuz in der Nacht. Einwurfzettel werden nachgeholt.

Die Autobahn Westfalen kündigt für die Zeit bis Sonntag, 18. Juli, nächtliche an. „Wir bitten die Anwohner um Verständnis“, so Carola Ziebs, Verantwortliche für das Projekt „Neue A43“. Die Betroffenen sollten per Einwurfzettel informiert werden, was bisher nicht geschehen sei. „Wir werden das so schnell wie möglich nachholen lassen.“

Bohrpfähle für den neuen Tunnel

Derzeit lässt die Autobahn Westfalen im Bereich der A42 Bohrpfähle für den neuen Tunnel Baukau herstellen, der zukünftig A43 und A42 in Richtung Oberhausen verbinden soll. Diese Bohrpfähle dienen der Stabilisierung und müssen mit speziellem Gerät gebohrt werden. Um die Arbeiten auf der A42 schnellstmöglich durchzuführen und die Infrastruktur so gering wie möglich zu belasten, seien die nächtlichen Arbeiten notwendig.

