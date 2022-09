In Herne muss die marode Emschertalbrücke erneuert werden. Nun finden vorbereitende Bauarbeiten statt – mit Konsequenzen für Autofahrer.

Bauarbeiten A 43 in Herne: Wann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht

Herne. Auf der A 43 in Herne finden Brücken-Bauarbeiten statt. Deshalb muss eine Spur in jede Fahrtrichtung gesperrt werden. Was geplant ist.

Die Autobahn Westfalen muss auf der A 43 in Herne die marode Emschertalbrücke über den Rhein-Herne-Kanal erneuern. Mit den Arbeiten soll im Februar 2023 begonnen werden. Als vorbereitende Maßnahme soll jetzt die Brücke verstärkt werden.

Deswegen stehe dem Verkehr auf der A 43 im Bereich der Brücke zwischen Kreuz Herne und Recklinghausen-Hochlarmark von Montag, 19. September, bis Mittwoch, 21. September, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, so Autobahn Westfalen in einer Mitteilung. Mit den Arbeiten werde die Verstärkung der Brücke vorbereitet. Diese sei notwendig, um sicherzustellen, dass die Brücke bis zum Neubau der ersten Brückenhälfte weiter befahren werden könne.

Auf der A 43 in Herne bremst eine Schrankenanlage Lkw über 3,5 Tonnen aus. Sie dürfen nicht über die marode Emschertalbrücke fahren. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Schon jetzt dürfen Lkw über 3,5 Tonnen nicht über die Brücke fahren. Um das durchzusetzen, wurden zuletzt Schrankenanlagen in beiden Fahrtrichtungen gebaut. Immer wieder, sagt der Betreiber, müssten Lastwagen damit gestoppt werden. Und immer wieder würden die Schranken sogar durchbrochen. M.M.

