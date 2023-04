A 43-Bauarbeiten in Herne: Weitere Vollsperrung steht bevor

Herne. Im Zuge des Ausbaus der Autobahn 43 und des Neubaus der maroden Emschertalbrücke steht in der kommenden Woche eine weitere Vollsperrung an.

Im Zuge des Ausbaus der Autobahn 43 und des nötigen Neubaus der maroden Emschertalbrücke hat es bereits einige Vollsperrungen gegeben, in der kommenden Woche kommt eine weitere hinzu. Das hat Autobahn Westfalen mitgeteilt.

Auf der A 43 zwischen den Autobahnkreuzen Herne und Recklinghausen werde die Verkehrsführung zwischen den Schrankenanlagen auf der Emschertalbrücke. Dafür müsse die A 43 in diesem Abschnitt in der Nacht von Donnerstag (20. April) auf Freitag (21. April) zwischen 21 Uhr und 5 Uhr in Fahrtrichtung Wuppertal voll gesperrt werden. Falls die Arbeiten in dieser Nacht witterungsbedingt nicht möglich seien, fänden sie in der darauffolgenden Nacht statt. Eine Umleitung sei über die A 2, die A 45 und die A 40 ausgeschildert.

