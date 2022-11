Autobahn A 43: Bauarbeiten führen zu Vollsperrungen in Herne

Herne. Wegen Bauarbeiten an der A43-Brücke kommt es im Dezember zur Vollsperrung zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen. Das ist geplant.

Die Autobahn Westfalen bereitet den Neubau der beschädigten A43-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal vor. Um eine notwendige Verstärkung der Brücke einzubauen, werde die Autobahn von Freitag, 9. Dezember, ab 21 Uhr bis Montag, 12. Dezember, um 5 Uhr zwischen Herne-Eickel und Kreuz Recklinghausen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, heißt es in einer Mitteilung. Die Umleitung führe über die A40, die A45 und die A2.

Auch in der Woche selbst von Montag, 5. Dezember, bis Freitag, 9. Dezember, gebe es bereits Einschränkungen: Auf der Strecke zwischen den Schrankenanlagen müssten wetterabhängige Vorarbeiten durchgeführt werden. Deswegen stehe dem Verkehr in dieser Woche zeitweise tagsüber nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Münster zur Verfügung, heißt es weiter.

