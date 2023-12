A-42-Sperrung in Herne: HCR warnt vor Verkehrsbelastungen

Die A 42 in Herne wird am kommenden Wochenende für einige Tage gesperrt.

Herne In Herne wird die A 42 gesperrt. Die HCR warnt vor Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung wird wegen eines Fußballspiels verschoben.

Aufgrund der Autobahnsperrung auf der A 42 von Freitag, 15. Dezember, 22 Uhr, bis Dienstag, 19. Dezember 2023, 5 Uhr, rechnet die HCR mit erheblichem Ausweichverkehr im Herner Stadtgebiet. Sie warnt vor daraus resultierenden möglichen Verspätungen und Ausfällen insbesondere auf den Buslinien 312, 322, 323, 362 und 391. Auswirkungen seien aber auch auf allen anderen Buslinien in Herne möglich, so die HCR. Fahrgäste werden gebeten, dies in ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen und entsprechend mehr Fahrtzeit einzuplanen. Echtzeit-Infos gibt es in der HCR-App und unter hcr-herne.de.

Die Vollsperrung zwischen Herne-Baukau und Herne-Crange sollte eigentlich am Freitag um 21 Uhr starten. Nun teilt die Autobahn GmbH mit, dass sich die Sperrung um eine Stunde nach hinten - also auf 22 Uhr - verschiebt. Darauf hätten sich die Autobahn Westfalen und die Deutsche Bahn in Rücksprache mit der Stadt Gelsenkirchen verständigt. Damit werde dem Abreiseverkehr nach dem Spiel von Schalke 04 am Freitagabend die Möglichkeit gegeben, die A42 in Richtung Dortmund für den Heimweg zu nutzen, teilt das Unternehmen mit.

