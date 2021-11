Auf der A 42 ist am Wochenende im Kreuz Herne nur ein Fahrstreifen frei.

Auf der A 42 ist am Wochenende im Kreuz Herne nur ein Fahrstreifen frei. Grund dafür ist die Änderung der Verkehrsführung in der Baustelle.

Die Autobahn GmbH ändert die Verkehrsführung in der Baustelle auf der A 42 am Kreuz Herne. Deswegen ist dort von Freitag, 19. November, ab 20 Uhr bis Montag, 22. November, um 5 Uhr in Fahrtrichtung Duisburg nur ein Fahrstreifen frei.

