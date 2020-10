A 42/A 43: Verbindungen im Kreuz Herne nachts gesperrt

Die Fahrbahn am Autobahnkreuz Herne wird repariert.

Herne. In drei Nächten wird die Fahrbahn am Kreuz Herne repariert. Die Verbindung von der A 42 auf die A 43 ist dann in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Ruhr repariert im Autobahnkreuz Herne in drei Nächten die Fahrbahn. Deshalb sind Mittwochnacht (14./15. Oktober), Donnerstagnacht (15./16. Oktober) und Dienstagnacht (20./21. Oktober) jeweils zwischen 20 und 5 Uhr die Verbindungen von der A 42 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A 43 in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilt das Unternehmen mit. Umleitungen sind mit dem Roten Punkt ausgeschildert.

