93-jährige Hernerin wird Opfer von dreisten Betrügern

Betrüger haben sich als Mitarbeiter der Herner Stadtwerke ausgegeben und konnten so in der Wohnung einer 93-Jährigen Schmuck stehlen.

Herne. In Herne sind offenbar Kriminelle unterwegs, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Eine 93-Jährige wurde am Dienstag ihr Opfer.

Eine 93-jährige Hernerin ist am Dienstag, 13. Juni, Opfer eines Betrugs geworden. Die Kripo fahndet nach zwei Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei schildert den Sachverhalt wie folgt: Gegen 14.30 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der Seniorin an der Plutostraße - im Bereich der Dürerhalde. Beide gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und teilten mit, in die Wohnung zu müssen, um die dortigen Wasserleitungen zu kontrollieren. Die Frau ließ sie hinein und ging mit einem der Männer in die Küche, während sich der andere unter einem Vorwand in den übrigen Räumen aufhielt. Als das Duo etwa 30 Minuten später die Wohnung verlassen hatte, stellte Seniorin fest, dass Schmuck entwendet worden war.

Die beiden Tatverdächtigen werden beschrieben als etwa 40 bis 60 Jahre alt. Einer der beiden sei etwa 1,70 Meter groß mit normaler Statur. Der andere sei etwa 1,80 Meter groß und schlank. Zeugen werden gebeten, sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 zu wenden unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110! Weitere Info: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

