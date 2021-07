Nach einem Unfall in Herne musste eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei 90-jähriger Autofahrer fährt Fußgängerin in Herne an

Herne. Ein 90-jähriger Autofahrer hat in Herne eine Fußgängerin angefahren. Bei dem Unfall wurde die 49-Jährige verletzt. Sie musste ins Krankenhaus.

Beim Abbiegen hat ein 90-jähriger Autofahrer aus Herne am Mittwoch, 7. Juli, gegen 6.30 Uhr, in Herne-Eickel eine 49-jährige Fußgängerin angefahren. Die Fußgängerin wurde verletzt.

Zur Unfallzeit fuhr der 90-Jährige laut Polizei mit seinem Auto auf der Hordeler Straße in Richtung Krankenhaus und bog dann rechts in die Einmündung zur Edmund-Weber-Straße ein. Zur gleichen Zeit überquerte die 49-Jährige die Edmund-Weber-Straße an dem dortigen Fußgängerüberweg.

Hier kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin auf die Motorhaube des Autofahrers aufgeladen wurde und anschließend zu Boden stürzte. Die Fußgängerin wurde bei der Kollision verletzt, so die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie zur Beobachtung verblieb.

Verkehr wurde über Nebenstraßen umgeleitet

Die Polizei sperrte während der Unfallaufnahme die Edmund-Weber-Straße im Bereich der Unfallstelle komplett ab. Der Verkehr wurde über die Nebenstraßen abgeleitet. Der öffentliche Nahverkehr wurde durch die Sperrung nicht beeinträchtigt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel