9. Herner Firmenlauf erwartet mehr als 1000 Teilnehmer

Herne. Der Herner Firmenlauf nimmt pandemiebefreit neuen Schwung. Die Veranstalter hoffen auf mehr als 1000 Teilnehmer. Das hat einen besonderen Grund.

Den 15. Juni sollten sich alle Lauffreunde im Kalender markieren. An jenem Donnerstag startet um 19 Uhr im Stadion des Sportparks Eickel die neunte Auflage des St. Elisabeth-Firmenlaufs. Das ist geplant, so können sich Teams anmelden.

Schon vor dem Startschuss freuen sich die Verantwortlichen. Denn: Der Lauf kann pandemiebefreit wieder mit dem vollen Programm stattfinden. Zur Erinnerung: 2020 und 2021 fiel die Veranstaltung komplett aus, im vergangenen Jahr in etwas abgespeckter Form. Dennoch meldeten sich 872 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deshalb geht Veranstalter Henning Prinz fest davon aus, dass in diesem Jahr die magische Marke von 1000 Teilnehmenden überschritten wird. Sabine Edlinger aus der Geschäftsleitung der St. Elisabeth-Gruppe würde dies auch aus einem anderen Grund freuen. Denn jeder gelaufene Kilometer werde von der Gruppe gesponsert und die Summe den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien gespendet.

Beim St. Elisabeth-Firmenlauf im vergangenen Jahr gingen fast 900 Teilnehmer an den Start. Die Veranstalter hoffen, dass diesmal wieder die magische Grenze von 1000 überschritten wird. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Einen guten Teil dazu dürfte die Namensgeberin des Lauf dazu beitragen. Immerhin stellte die St. Elisabeth-Gruppe im vergangenen Jahr 91 Vierer-Teams. Sabine Edlinger erzählte bei der Vorstellung der diesjährigen Auflage, dass es schon zahlreiche Fragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben habe, die hoch motiviert seien, die Laufschuhe zu schnüren. Der Lauf biete Gelegenheit, sportlich aktiv zu sein und andere Abteilungen der Krankenhausgruppe kennenzulernen.

Der Spaß stehe bei diesem Lauf eindeutig im Vordergrund, betont auch Veranstalter Henning Prinz. Es sei eine Breitensportveranstaltung, das Motto bleibe „Dabei sein ist alles“. Deshalb würden zwar auch die schnellsten Damen-, Herren- und Mixed-Teams ausgezeichnet, daneben aber auch das lustigste, das älteste und die Firma mit den meisten Teams - in dieser Kategorie ist die Krankenhaus-Gruppe klarer Favorit. Im Rahmenprogramm bietet die Elisabeth-Gruppe wieder Physiotherapie, Taping oder Laufanalysen. Und nach dem Zieleinlauf wartet eine entspannte After-Run-Party.

Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch:

Die 5,1 Kilometer lange Strecke rund um den Sportpark dürfte all jenen, die schon mal mitgelaufen sind, bestens bekannt vorkommen. Sie führt nicht nur durch den Park, sondern auch durch das benachbarte Wohngebiet am Gustav-Hegler-Ring und Heisterkamp. Wie der Start-Ziel-Bereich selbst aussehen wird, steht noch nicht fest. Der Grund: Da die Tartanbahn erneuert wird, ist das Stadion zum Zeitpunkt des Laufs eine Baustelle, doch Rüdiger Döring von der Stadt Herne signalisiert, dass genug Platz für die Läuferinnen und Läufer vorhanden sein werde.

Gemeldet werden können ausschließlich Vierer-Teams, gestartet wird gemeinsam, alle vier Zeiten werden im Ziel addiert. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Die Teilnahme kostet 64 Euro pro Team zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldungen sind ab sofort ausschließlich auf der Homepage www.firmenlauf-herne.de möglich. Dort gibt es auch weitere detaillierte Informationen. Anmeldungen sind bis zum 7. Juni möglich.

>>> WEITERE INFORMATIONEN: Team-Mitglieder gesucht

Auch die WAZ-Redaktion nimmt mit einem Team oder zwei Teams am St. Elisabeth-Lauf teil. Dazu suchen wir Leserinnen und Leser, die uns unterstützen und in unserer Gruppe mitlaufen wollen. Als Dankeschön gibt es Trikots und Hosen, die unser Partner Decathlon zur Verfügung stellt.

Wer in unserem Team dabei sein will, schreibt uns eine E-Mail an redaktion.herne@waz.de. Stichwort: Team-Mitglied. Wir wählen dann Mitläuferinnen und Mitläufer aus und melden uns.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel