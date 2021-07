84-jährige Hernerin wird bei Unfall im Bus leicht verletzt

Herne. Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Baukau ist am Montag eine 84-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 26. Juli, in Herne-Baukau ist eine 84-jährige Hernerin leicht verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Busfahrer laut Polizei von der Haltestelle „La-Roche-Straße“ an der Bismarckstraße 122 in Herne in Richtung Cranger Straße an und stieß mit dem Auto eines 82-jährigen Herners zusammen, der die Straße in derselben Richtung befuhr.

Ein Fahrgast im Bus, eine 84-jährige Frau aus Herne, stürzte laut Polizei daraufhin und wurde leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet weitere Zeugen, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

