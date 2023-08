80 Kilogramm Honig von Herner Rathaus-Dach: Wo gibt es ihn?

Herne. In diesem Jahr war die Honigernte der Rathausbienen in Herne besonders erfolgreich. Der Verkauf des Honigs startet noch dieses Jahr.

Seit Juni 2020 beherbergen zwei Bienenvölker das Dach des Technischen Rathauses in Herne. Von dort aus fliegen die rund 60.000 Insekten los, um Nektar und Pollen zu sammeln. Diese Saison sei die Honigernte besonders ergiebig, teilt der Betreuer der Bienen Tobias Büch vom Imkerverein Herne mit.

Honig vom Rathaus soll schon dieses Jahr verkauft werden

In diesem Jahr sollen die Bienen vom Rathausdach 80 Kilogramm Honig produziert haben, sagt Büch. Die ersten Gläser Honig seien bereits abgefüllt und der Honig könne am 23. September von Interessierten verkostet werden, so die Stadt Herne. Anlässlich des Herner Umwelttages stelle die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), die das Bienen-Projekt fördere, kleine Probiergläser auf dem Robert-Brauner-Platz kostenlos zur Verfügung. Der offizielle Verkauf des Rathaus-Honigs beginne voraussichtlich ab November in dem Weltladen Esperanza, Freiligrathstraße 19, teilt die Stadt mit. Die SEG unterstütze außerdem ein weiteres Projekt an einer Kita in Holsterhausen. Imkerin Natascha Tomlik sei vor Ort, um den Kindern die Welt der Bienen näher zu bringen.

Honig vom Technischen Rathaus der Stadt Herne. Foto: Thomas Schmidt / Stadt Herne

Auch nach der Honigernte sei weiterhin viel zu tun: „Bereits im letzten Jahr hat ein voll entwickeltes Jungvolk den Winter gut auf dem Rathausdach überstanden. Auch in diesem Jahr werde ich ein selbst gezogenes Nachwuchsvolk hier in die Überwinterung schicken“, teilt Tobias Büch der Stadtverwaltung mit. Um die Ernte weiterhin zu fördern, können Bürgerinnen und Bürger helfen, die Umgebung, beispielsweise mit Wildblumenwiesen, bienengerecht zu gestalten.

