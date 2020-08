Nach einem Unfall in Herne musste eine 78-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall 78-jährige Hernerin bei Unfall in Fußgängerzone verletzt

Herne. Eine 78-jährige Frau ist am Montag in der Herner Fußgängerzone von einem Kleintransporter umgefahren worden und gestürzt.

Eine 78-jährige Frau ist am Montag, 24. August, gegen 14 Uhr, in der Herner Fußgängerzone von einem Kleintransporter umgefahren worden. Ein 42-jähriger Herner rangierte nach Angaben der Polizei im Bereich Bahnhofstraße / Vinckestraße rückwärts mit seinem Kleintransporter, als es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam. Die Hernerin musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.