75.000 Dollar: Familie auf Hawaii bedankt sich bei Hernern

Herne. Bei dem Feuer auf Maui hat die Familie einer Hernerin alles verloren. Tausende Dollar wurden daraufhin gespendet. Nun bedankt sich die Familie.

Vor wenigen Tagen berichteten wir an dieser Stelle von Brandi Bridges und ihrer Familie. Bei dem Feuerinferno auf der hawaiianischen Insel Maui hat die Familie alles verloren – sie steht nun vor dem Nichts. Über einen Spendenlink konnten Hernerinnen und Herner Spenden an die Familien schicken, damit sie sich irgendwann ein neues Zuhause aufbauen können.

Nun kommt eine trotz der Katastrophe erfreuliche Nachricht: Inzwischen seien über 75.000 Dollar bei Brandis Bridges Schwester angekommen. Mehrere Tausend Dollar seien nachvollziehbar aus Herne, berichtet ihr Ehemann Michael Schneider. „Wahrscheinlich sind es deutlich mehr, da kurz nach den Berichterstattungen in Herner Medien die Zahl der anonymen Spenden deutlich zunahm.“

Yogastudio spendet großzügig an Familie auf Hawaii

Die größte Einzelspende aus Herne sei vom Yogastudio Yogaschicht gekommen. Dieses habe eine öffentliche Yogasession im Herner Stadtpark veranstaltet. Dabei seien 473 Euro an Spenden für Maui gesammelt worden. „Zahlreiche Herner haben uns kontaktiert und konkrete Hilfe angeboten“, sagt Schneider. So zum Beispiel die Inhaberin eines Reisebüros. Sie fliege diesen Sommer nach Hawaii und habe angeboten, einen zusätzlichen Koffer auf ihre Kosten mit Sachspenden mitzunehmen.

Brandis Schwester Jessica habe Maui inzwischen verlassen. Sie habe eine neue Wohnung auf der Insel Oahu gefunden. Die Geldspenden würden jetzt unter anderem für neue Möbel genutzt. Es könne weiter an die Schwester gespendet werden. Darüber hinaus gebe es inzwischen allgemeine Spendenkonten für die Betroffenen. „Meine Frau empfiehlt: https://mauiunitedway.org/“, so Michael Schneider.

Channing, der Vater von Brandi Brigdes, richtet sich persönlich in einer Videobotschaft an die Hernerinnen und Herner: „I’d like to say Mahalo (thank you) to everyone in Herne for your thoughts, prayers, and generous donations to our daughter’s family who lost their house, car and all of their personal belongings.“ Und er sagt: „ Hug your Keiki (children) and loved ones daily. As we’ve quickly learned, life is precious and can change within an instant. Mahalo!“ (Deutsch: Ich möchte Mahalo (danke) sagen für eure Gedanken, Gebete und großzügigen Spenden an die Familie meiner Tochter, die ihr Haus, ihr Auto und all ihre persönlichen Sachen verloren hat. Umarmt eure Keiki (Kinder) und Lieben jeden Tag. Wie wir jetzt gelernt haben, ist das Leben wertvoll und kann sich in kürzester Zeit ändern. Mahalo!“)

