60 Veranstaltungen: Herner Frauenwoche feiert Jubiläum

Herne. Die Herner Frauenwoche findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Auf dem Programm stehen 60 Veranstaltungen. Anmeldungen laufen bereits.

In diesem Jahr findet die Herner Frauenwoche bereits zum 30. Mal statt. In der Zeit vom 3. bis 18. März 2023 stehen mehr als 60 Online- und Präsenzveranstaltungen auf dem Programm. Das teilt die Stadt mit.

„In 30 Jahren Frauenwoche hat sich viel verändert“, sagt Sabine Schirmer-Klug, Leiterin des Büros für Gleichstellung und Vielfalt. „Das Programm ist immer vielfältiger geworden, der Zeitraum wurde von ursprünglich einer auf zwei Wochen ausgeweitet.“ Zum 30-jährigen Jubiläum gibt es weitere Neuerungen. „Wir haben das Outfit der Frauenwoche verändert, um ihren Wiedererkennungswert zu steigern“, so Schirmer-Klug. Die neue „Marke“, die auch das aktuelle Programmheft ziert, sei ein Bild vielfältiger Frauen – die Zielgruppe, welche die Macherinnen mit ihrem Programm erreichen wollen.

Neuer Facebook-Auftritt der Herner Frauenwoche

Neu sei auch der Facebook-Auftritt der Herne Frauenwoche. Unter facebook.de/gleichstellungundvielfaltherne erhalten Interessierte Informationen zu diversen Themen der Veranstaltungen. Diese berührten wie in den vergangenen Jahren Bereiche, in denen noch viel zu tun sei: Der Equal-Pay-Day, Gewalt gegen Frauen oder Gleichberechtigung seien nur einige Beispiele.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Erstmals gebe es in diesem Jahr eine Kooperation mit der Filmwelt Herne, so die Stadt. Gezeigt würden unter anderem die Filme „Hidden Figures“ und „She said“, der Film über die Vergehen des Filmproduzenten Harvey Weinstein. Einen der vielen Höhepunkte der diesjährigen Frauenwoche bilde gleich die Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 3. März, von 14 bis 17 Uhr, in der Alten Druckerei im Literaturhaus Ruhr. Die Stadtfrauenkonferenz zum Thema „Hitze, Trockenheit, Starkregen –Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf Frauen in Herne?“ beschäftige sich mit den besonderen Herausforderungen, die der Klimawandel für den Alltag der Frauen mit sich bringe. Im Rahmen der Veranstaltung würden frauenpolitische Forderungen erarbeitet, die durch das Büro für Gleichstellung und Vielfalt an das Bundes- und Landesumweltministerium weitergeleitet würden.

Herner Frauenwoche widmet sich dem Thema sexualisierte Gewalt

Zum Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, widme sich die Herner Frauenwoche unter anderem dem Thema sexualisierte Gewalt. „60 Prozent der Frauen haben bereits Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht“, erzählt Cordelia Neige aus dem Büro für Gleichstellung und Vielfalt. Um Hilfsmöglichkeiten und Auswirkungen für die Opfer gehe es am Mittwoch, 8. März, von 17 bis 19 Uhr, im Büro für Gleichstellung und Vielfalt, Berliner Platz 5, in der Veranstaltung vom Weissen Ring.

Lesen Sie auch:Stadt Herne erneut für Chancengleichheit ausgezeichnet

Anlässlich des Weltfrauentages finde um 16 Uhr außerdem die Eröffnung der Ausstellung „Wer braucht Feminismus“ in der VHS Herne, Willi-Pohlmann-Platz 1 in Raum 64, statt. Ein besonderes Augenmerk möchte Neige auch auf die Veranstaltung „Und Geld macht doch glücklich“ am Donnerstag, 16. März, von 15 bis 18 Uhr, im Büro für Gleichstellung und Vielfalt richten. „Es ist wichtig, dass sich besonders junge Frauen schon Gedanken über die finanzielle Versorgung im Alter machen, da Altersarmut zumeist weiblich ist. In der unterhaltsamen Veranstaltung gibt es viele praktische Tipps auch für den kleinen Geldbeutel.“

Ein Großteil der Veranstaltungen ist kostenlos. Das gesamte Programm sowie Informationen zur Anmeldung sind unter www.herne.de/frauen zu finden. Die Programmhefte liegen außerdem in den Verwaltungsgebäuden der Stadt Herne aus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel