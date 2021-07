60-jähriger Radfahrer stürzt in Herne mit 1,5 Promille

Herne. Ein 60-jähriger Radfahrer ist in Herne bei einem Unfall gestützt und hat sich dabei verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

In Herne ist es in der Nacht auf Mittwoch, 14. Juli, gegen 2.30 Uhr, zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers gekommen. Ein 60-jähriger Herner war mit seinem Zweirad auf der Hauptstraße in Wanne unterwegs, teilt die Polizei mit. In Höhe der Hausnummer 408 verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Dabei wurde er laut Polizei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Herner alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

