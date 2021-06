50. Kunststofffigurenbörse an den Herner Flottmann-Hallen

Kunststofffiguren aller Art werden am kommenden Samstag, 3. Juli, an den Flottmann-Hallen angeboten.

Endlich kann das Jubiläum stattfinden: Die Corona-Pandemie hatte auch die Kunststofffigurenbörse in eine Zwangspause geschickt. Am Samstag, 3. Juli, findet die 50. Auflage statt.

Allerdings nicht wie in der Vergangenheit traditionell im Kulturzentrum, sondern coronagerecht am Außengelände der Flottmann-Hallen. In der Vergangenheit war die Börse immer ein Magnet für Liebhaber aus Nah und Fern. Sowohl Aussteller als auch Besucher kamen aus dem ganzen Bundesgebiet und aus dem angrenzenden Ausland. Das dürfte in diesem Jahr kaum anders sein. Nach den Worten von Veranstalter Peter Bergner ist es die erste Veranstaltung dieser Art im Jahr 2021 in ganz Europa.

Für die Besucher ist für fast jedes Interesse und jeden Geldbeutel etwas dabei. Das können die einfachen Cowboy-Figuren für 50 Cent vom Wühltisch sein oder die streng limitierte Puppe, für die ein vierstelliger Betrag verlangt wird.

Die Börse ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 5 Euro.

