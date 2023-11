44 neue Wohnungen in Herne – einige Einheiten sind noch frei

44 Wohneinheiten umfasst die Wohnanlage an der Vinckestraße in Herne, die vom Diakonischen Werk begleitet wird.

Herne. In Herne entstehen derzeit Seniorenwohnungen in der Nähe der Innenstadt. Wenige Einheiten sind noch frei. Diakonisches Werk bietet Services an.

„Wohnen mit Service“ – dieses Wohnkonzept setzt das Diakonische Werk Herne ab Februar 2024 in der neuen Wohnanlage an der Vinckestraße 50 in die Tat um. Im April dieses Jahres feierte die neue Wohnanlage – nur wenige Fußminuten von der Herner Innenstadt entfernt – Richtfest.

Die ersten der insgesamt 44 Mietwohnungen sollen voraussichtlich im Februar 2024 an die neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben werden, teilt das Diakonische Werk jetzt mit. Einige wenige Einheiten seien aktuell noch frei. Bei der Wohnanlage handele es sich um ein Energieeffizienzhaus, das mit Wärmepumpentechnik beheizt werde. Die barrierefreien Wohnungen seien zwischen 49 und 94 Quadratmeter groß.

Zu der Ausstattung der Immobilie gehören laut Diakonischem Werk unter anderem eine Photovoltaik-Anlage, ein Aufzug, Fußbodenheizung, barrierefreie Bäder, Balkon oder Terrasse, elektrische Rollläden und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Bauherr und Eigentümer der Wohnanlage ist das Planungsatelier Riccardo Boksteen aus Bottrop. Für die Vermietung zeichnet das Bottroper Unternehmen Gerald Jüttner Immobilien verantwortlich. Beratung, Begleitung und Unterstützung der Mieterinnen und Mieter übernimmt das Diakonische Werk Herne.

Diakonisches Werk Herne bietet Hausmeisterdienste an

„Unser Konzept ,Wohnen mit Service‘ orientiert sich am Wunsch vieler Menschen, in der zweiten Lebenshälfte so lange wie möglich in eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben“, sagt Jörg Kasbrink, Geschäftsführer des Diakonischen Werks in Herne. Dazu gehöre aber nicht nur der Umzug in eine barrierefreie Wohnung, sondern auch gezielte Entlastung durch Hausmeister- und Reinigungsdienste. Wichtig sei auch, für das Alter und seine Folgeerscheinungen gut gerüstet zu sein. Deshalb biete das Diakonische Werk an der Vinckestraße bei Bedarf hauswirtschaftliche und pflegerische Leistungen an. Die Wohnbegleitung für die Wohnanlage Vinckestraße übernehme Anette Pehrsson vom Diakonischen Werk Herne.

Die Wohnanlage verfüge über einen Gemeinschaftsraum, in dem das Diakonische Werk regelmäßig Begegnungstermine anbiete. Sie unterstütze die Mieterinnen und Mieter bei Fragen und kleinen Problemen. Darüber hinaus verwalte sie den Gemeinschaftsraum, der der Hausgemeinschaft für private oder für hausinterne Feiern oder Veranstaltungen zur Verfügung steht, heißt es abschließend.

Informationen für Mieter: Gerald Jüttner Immobilien, Bottrop, Telefon 02041-18 18 88, E-Mail info@gj-immobilien.de, Informationen zur Begleitung: Anette Pehrsson, Wohnen mit Service, Diakonisches Werk Herne, Telefon 0172 - 82 23 578, a.pehrsson@diakonie-herne.de

