43 Maine-Coon-Katzen im Tierheim Herne: Wahnsinnige Resonanz

Herne. Die traurige Geschichte von 43 Maine-Coon-Katzen hat Tausende Menschen berührt. Viele Anfragen sind eingegangen. Das macht die Tiere besonders.

Einige der insgesamt 43 Maine-Coon-Katzen, die das Tierheim Herne-Wanne aus katastrophalen Verhältnissen aufnehmen musste, sind inzwischen vermittelt worden. Die Berichterstattung der WAZ führte zu einem großen Interesse in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich. „Die Resonanz ist wahnsinnig“, sagt Geschäftsführerin Veronika Wolff. „Wir haben jeden Tag mehr als 100 E-Mails bekommen.“

Zur Erinnerung: Bereits im September mussten insgesamt 43 Maine-Coon-Katzen aus einer Privatzucht in Castrop-Rauxel gerettet werden. Diese war den Besitzern offenbar völlig über den Kopf gewachsen. Bei der Räumung sollen die Ermittler die Tiere in furchtbarem Zustand vorgefunden haben. Drei Katzen waren bereits tot, andere so krank, dass sie es nicht geschafft haben. Einem Schützling musste ein Bein amputiert werden. Das Tier habe aber inzwischen bereits ein neues Zuhause gefunden – wie auch einige andere Katzen.

Maine-Coon-Katzen sind dafür bekannt, dass sie sehr sanftmütig und ruhig sind. Foto: Tierheim Herne

„15 Tiere sind noch hier, vier davon sind schon vermittelt, elf warten noch auf die Vermittlung“, fasst Wolff zusammen. Die Anfragen seien zuletzt aus München, Berlin, Hamburg und der Schweiz eingegangen. Doch so weit möchte die Geschäftsführerin die beliebten Maine-Coons nicht weggeben. „Die Tiere sind nicht ganz gesund und wenn es nicht funktioniert, und das Tier wieder zurück muss, wäre das nicht gut“, erläutert Veronika Wolff diese Entscheidung. „Katzen sind sehr stressempfindlich und wenn sie über Stunden in einer Box im Auto sitzen müssten, könnte der Schnupfen wieder ausbrechen.“

Tierheim Herne: Katzen haben chronischen Schnupfen

Denn eines betont Wolff immer wieder: „Diese Katzen sind nicht gesund. Sie haben chronischen Schnupfen.“ Und dieser sei, während er auftritt, für andere Tiere ansteckend und könne ohne Impfung tödlich enden. Vor einer Vermittlung sollten Interessenten, die bereits eine Katze haben, deshalb unbedingt mit ihrem Tierarzt sprechen, rät Wolff. In eine Einzelhaltung möchte die Tierschützerin die Katzen aber auch nicht abgeben. „Ideal wäre es, wenn zwei der Katzen zusammenblieben“, so Wolff. Dann würden sie sich kennen, die Bedingungen seien gleich, die Eingewöhnung leichter und sie könnten kein anderes Tier anstecken.

Bei der Aufnahme im Tierheim waren die Katzen zum Teil in einem desolaten Zustand. Inzwischen geht es ihnen besser. Foto: Tierheim Herne

Die große Anteilnahme und Resonanz freut die Geschäftsführerin des Tierheims Herne-Wanne. Die Rasse „Maine-Coon“ sei sehr beliebt, erklärt sie sich das große Interesse. Sie seien sehr sanft, ruhig, gelassen und verschmust. Vom Charakter seien sie keine typische Katze, sondern eher eine Mischung aus Katze und Hund. „Beim Züchter kosten Maine-Coons locker 1000 Euro“, sagt Wolff und hofft, dass Interessenten keine falschen Anreize hätten. Das Tierheim gibt die Tiere für eine Schutzgebühr von 130 Euro ab – wie alle Katzen.

Aber Wolff ist es auch wichtig zu betonen, dass diese Tiere nicht gesund sind und neben Katzenschnupfen zum Teil auch unter Zahnproblemen sowie Knochen- und Organschäden litten. Eigentlich seien es große Tiere, die bis zu elf, zwölf Kilo schwer werden könnten. „Diese Tiere sind aber zum Teil ein Fall von Inzucht, das heißt sie sind nicht so groß“, erklärt sie. „Ansonsten seien die Tiere aber sehr nett und lieb. „Sie sind wirklich sehr klasse“, betont Wolff.

Interessenten aus dem näheren Umfeld von Herne können per E-Mail eine Anfrage stellen an email_an@tierheim-herne-wanne.de. In der E-Mail sollten neben den eigenen Kontaktdaten (Telefonnummer nicht vergessen!) auch Angaben zur geplanten Haltung, Kindern, dem Alter der Kinder stehen.

